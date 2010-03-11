Тимошенко подала в суд на Литвина

Блок Юлии Тимошенко будет требовать досрочных выборов в Верховную Раду в случае признания судами незаконности действий председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА, который объявил о роспуске демократической коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО сказала сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Мы будем заявлять о том, что нет коалиции 30 дней, 60 дней нет правительства, и надо проводить досрочные парламентские выборы, поскольку не может нелегитимно работать власть, не может нелегитимно работать коалиция и парламент», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер БЮТ напомнила, что ее политическая сила обратилась в административный суд с иском о незаконности действий В.ЛИТВИНА в связи с объявлением о роспуске демократической коалиции, а также в административный и Конституционный Суды относительно неконституционности изменений к закону о Регламенте Верховной Рады.

«Мы решили, что сейчас является наиболее эффективным обратиться к судебной ветви власти и еще раз проверить, существует ли в Украине Конституционный Суд, существует ли в Украине административный суд, и понять, вообще, можем ли мы, как оппозиция, иметь такой инструмент борьбы за государственные интересы, как суды. И после этого мы будем дальше принимать решение», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.