Герман: Янукович распустит парламент
Но три месяца "по любому" впереди
Если новосозданная коалиция будет признана неконституционной, то Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ распустит парламент.
Об этом заявила заместитель главы администрации Президента Анна ГЕРМАН в эфире 5 канала.
"Президент сказал, что он обратится в Конституционный Суд, чтобы суд дал ответ на запросы депутатов, можно ли считать легитимной эту коалицию и это правительство. У Суда есть три месяца на принятие решения", - цитирует А.ГЕРМАН "Украинская правда".
При этом она выразила уверенность, что новосформированная команда "эти три месяца не упустит". "Будет работать правительство, запустят механизм реформ", - заявила А.ГЕРМАН.
"Если Конституционный Суд вынесет свой вердикт и скажет, что эта коалиция неправомочна - значит, Президент объявит новые парламентские выборы, и будет сформирована новая коалиция, и будет сформировано новое правительство", - сказала она.