Тимошенко: оппозиционное правительство будет готово в ближайшее время

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО намерена уже в ближайшее время сформировать оппозиционное правительство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции.

«Я буду работать лидером оппозиции, лидером политической партии, которую я возглавляю («Батькивщина» - УНИАН), лидером блока, который я возглавляю, а кроме того, мы сформируем оппозиционное правительство в ближайшее время, и я буду работать в оппозиционном правительстве, защищая Украину. Моя профессиональная деятельность – это политика», -заявила Ю.ТИМОШЕНКО.