Обращение Януковича к народу

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заверяет, что не пожалеет сил, чтобы доказать народу Украины, что он не ошибся в своем выборе.

Об этом идет речь в обращении главы государства к украинскому народу, сообщает пресс-служба.

“После пяти лет бесплодных дискуссий и разрушительных противостояний, которые стоили Украине того, что государство потеряло практически все экономическое и социальное достояние, достигнутое как в составе СССР, так и за время независимости, перед нами открылась перспектива вернуться на путь развития и прогресса”, - говорится в обращении.

Глава государства отметил: “Возможно, самим Провидением было положено, чтобы Украина до конца испила горькую чашу раздора и взаимной борьбы”.

“Бедность и долги, разрушенные экономика и финансовая система, расколотое общество и общее разочарование – вот какой пейзаж открылся перед нами после пяти лет блужданий по пустыне, которой нас водили лже-пророки”, - заметил В.ЯНУКОВИЧ и добавил: “Однако, держа нас в своей опеке, Господь дал нам шанс спасти наше государство”.

“Уполномоченные народом применять все институты власти ради процветания Украины, владея соответствующим мандатом доверия, мы готовы доложить гражданам Украины, что период руины уходит в историю”, - заверил Президент.

“Мы докладываем народу Украины, что в парламенте нашлись здоровые силы, способные поставить интересы государства выше собственных амбиций. Сегодня в стенах Верховной Рады объявлено о создании новой коалиции, которая берет на себя всю полноту ответственности за выведение страны из политического и социально-экономического кризиса”, - говорится в обращении. При этом Президент напоминает, что “коалиция безотлагательно предложила новое правительство, в состав которого вошли высокопрофессиональные и ответственные специалисты”.

“Как Глава государства я беру на себя ответственность за решения, которые дали нам возможность приступить к работе в максимально сжатые сроки”, - отметил В.ЯНУКОВИЧ и добавил: “Хочу доложить народу Украины, что я руководствуюсь исключительно национальными интересами государства”.

По его убеждению, “состояние, в котором находится Украина, требует действовать быстро и решительно, и я принял этот вызов”.

Он отметил, что “сегодня с высокой трибуны Верховной Рады” представил главу нового правительства, министров иностранных дел, обороны и председателя Службы безопасности Украины. “Сегодня парламент дал мандат доверия всему правительству Украины”, - отметил глава государства. Он подчеркнул: “Я верю в наш успех, и не пожалею сил, чтобы доказать народу Украины, что он не ошибся в своем выборе”.

“Наш путь будет нелегким, но так Господь устроил этот мир: после разрушительных войн приходит долгожданный мир и время творить. Поэтому принимаемся за работу! С Богом!”, - говорится в обращении главы государства к украинскому народу.