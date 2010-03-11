Тимошенко о репрессиях, иллюзиях и миллиардных состояниях

Лидер БЮТ, экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не исключает, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ попытается перенести еще не одни выборы в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«У меня нет сомнений, что он (ЯНУКОВИЧ) будет еще не одни выборы пытаться отложить, так как это он сделал с выборами в местные советы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, по ее мнению В.ЯНУКОВИЧ попробует создать на основе центральных телевизионных каналов пропагандистскую машину.

«Я убеждена, что он задействует силовые структуры для того, чтобы совершать репрессии над оппозицией. У меня нет сомнений и в этом он не будет оригинален по отношению к своему отцу - КУЧМЕ», - прогнозирует она.

Ю.ТИМОШЕНКО также считает, что новый Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ будет осуществлять кадровые назначения руководства государственных администраций с целью узурпировать власть.

«Все это он направит для того, чтобы приумножить миллиардные состояния своего окружения. У меня нет иллюзий относительно того, кто пришел к власти. Я абсолютно точно уверена, на предприятиях, которыми они владеют, не будут повышены до европейского уровня заработные платы, я убеждена, что они найдут возможность как не повысить социальные стандарты и по сути ввести людей еще раз в заблуждение. Я думаю, что иллюзии очень быстро исчезнут и у тех, кто почему-то отдал голоса В.ЯНУКОВИЧУ», - считает Ю.ТИМОШЕНКО.