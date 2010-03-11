Томенко признал, что в подготовке к Евро-2012 было много пиара чиновников

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО надеется, что лица, ответственные за подготовку к проведению Евро-2012 в новом правительстве, предложат другой стиль управленческой деятельности, «который будет гарантировать самое важное – качественную и своевременную сдачу объектов и инфраструктуры к Евро-2012».

Об этом он заявил сегодня корреспонденту УНИАН, комментируя назначение членов нового правительства, которые будут отвечать за подготовку к проведению Чемпионата Европы по футболу 2012 года, и их влияние на соответствующие мероприятия.

Н.ТОМЕНКО отметил, что парламент осуществлял и будет осуществлять контроль над подготовкой к Евро-2012. Он напомнил, что в декабре ВР заслушала и 357 голосами поддержала отчет председателя Временной следственной комиссии Верховной Рады по проверке соблюдения законодательства Украины при проведении реконструкции объектов государственного предприятия «Национальный спортивный комплекс «Олимпийский» Равиля САФИУЛЛИНА (назначенный сегодня министром по делам семьи, молодежи и спорта – УНИАН).

По словам вице-спикера, в этом отчете на профессиональном уровне было проанализировано состояние и главные проблемы и опасности подготовки к чемпионату.

Н.ТОМЕНКО отметил, что по результатам отчета парламент обратился в Кабинет министров и Генеральную прокуратуру с просьбой дать правовую оценку действий отдельных должностных лиц, причастных к нарушениям законодательства Украины.

Вице-спикер отметил, что сейчас подготовка к проведению чемпионата требует качественно нового подхода, поскольку, к сожалению, чиновники, которые до недавнего времени отвечали за это, увлеклись лишь проведением пресс-конференций и собственной пропагандой. «Вместо этого необходима системная, серьезная работа», - сказал он.

Особенно, по словам вице-спикера, это касается реконструкции и строительства спортивных объектов. «Показательным примером является реконструкция НСК «Олимпийский», где ответственные чиновники собирали журналистов по случаю сооружения каждого строительного элемента. Последнее «серьезное» продвижение по «Олимпийскому» касалось монтажа первой колонны навеса, который так и не состоялся. Если исходить из такой логики действий, то должны были бы состояться еще 79 пресс-конференций, поскольку, как известно, всего необходимо установить 80 таких колонн навеса», - отметил Н.ТОМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, за подготовку к Евро-2012 в новом правительстве будут отвечать вице-премьер-министр Борис КОЛЕСНИКОВ и министр по делам семьи, молодежи и спорта Р.САФИУЛЛИН.