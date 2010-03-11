Альтернативные политпроекты завалились на испытании кулуарами?

Уход Сергея ТИГИПКО в команду Виктора ЯНУКОВИЧА, а также невнятная позиция Арсения ЯЦЕНЮКА приводит тому, что общественный запрос на новые лица в политике будет переориентирован.

Так заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей ГОЛОБУЦКИЙ прокомментировал назначение С.ТИГИПКО на должность вице-премьер-министра, сообщили УНИАН в пресс-службе АМС.

«Новые альтернативные проекты не выдержали испытания кулуарами. Сначала команда А.ЯЦЕНЮКА делала все возможное, что бы получить золотую акцию в новом формате коалиции и должность премьер-министра. Теперь С.ТИГИПКО ушел в команду В.ЯНУКОВИЧА, к тому же – не на первостепенные роли. Это все приведет к тому, что общественный запрос на новые лица, а значит и новый подход в политике будет переориентирован на других людей – тех же Анатолия ГРИЦЕНКО, Наталию КОРОЛЕВСКУЮ, Нестора ШУФРИЧА, Олега ТЯГНИБОКА, – отметил А.ГОЛОБУЦКИЙ. – Эту тенденцию подтверждают и результаты социологического опроса «Роль и перспективы новых лиц в украинской политике в поствыборный период», проведенного Центром «Социополис».

Эксперт утверждает, что путь В.ЯНУКОВИЧА на обновление собственной команды выглядит правильным, однако для политических лидеров, претендующих на роль «третьей силы», этот шаг может иметь негативные электоральные последствия. «В целом В.ЯНУКОВИЧ, переформатируя, модернизируя собственную команду во власти, поступает правильно, демонстрируя готовность договариваться и диверсифицируя политические риски. Однако для того же С.ТИГИПКО, интегрированного в команду Николая АЗАРОВА – сложно прогнозировать позитивную электоральную динамику в будущем», – подчеркнул А.ГОЛОБУЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, социологическое исследование «Роль и перспективы новых лиц в украинской политике в период после выборов» было проведено Центром «Социополис» в период с 1 по 5 марта 2010 года среди населения больших и средних городов Украины (от 50 тыс. жителей) в возрасте 18 лет и старше. В частности, респондентам было предложено конкретизировать, кого именно на современном этапе они считают новыми лицами в украинской политике. С.ТИГИПКО назвали 24,7% респондентов, А.ЯЦЕНЮКА – 14,2%, А.ГРИЦЕНКО – 8,5%, Н.КОРОЛЕВСКУЮ – 6,3%, О.ТЯГНИБОКА – 4%, Нестора ШУФРИЧА – 2,2%, Вячеслава КИРИЛЕНКО – 1,7%, Николая КАТЕРИНЧУКА – 1,1%, Александра ПАБАТА – 0,9%. Другие имена назвали 3,6% опрошенных, выбрали ответ “Нет ни одного” – 40,3%, “Сложно ответить” – 8,7% респондентов.