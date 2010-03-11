Томенко: русский язык стал языком правящей коалиции

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО отмечает, что русский язык стал языком правящей коалиции. Об этом идет речь в комментарии Н.ТОМЕНКО, переданном УНИАН.

«В Украине сформировано «украинское» правительство Януковича-Ющенко», - сказал Н.ТОМЕНКО, комментируя утверждение парламентом нового состава Кабинета министров Украины во главе с Николаем АЗАРОВЫМ.

По словам Н.ТОМЕНКО, проводя избирательную кампанию против Юлии ТИМОШЕНКО, на то время Президент Виктор ЮЩЕНКО постоянно акцентировал внимание на том, что в ближайшее время в Украине появится украинский премьер-министр и украинское правительство. «Сегодня можем утверждать, что благодаря активному участию в президентской избирательной кампании Виктора ЮЩЕНКО на стороне Виктора ЯНУКОВИЧА такое «украинское» правительство появилось», - подытожил он. Первыми результатами этого «украинского» правительства, по словам Н.ТОМЕНКО, является то, что во время представления Н.АЗАРОВА на должность премьер-министра, абсолютное большинство членов коалиции перешло на русский язык.

«Нужно полагать, что русский язык стал языком правящей коалиции. Анализируя состав правительства, можно сказать, что русский язык станет не только языком Администрации Президента, о чем уже не раз писали эксперты, а, очевидно, и языком новосозданного правительства», - отметил Н.ТОМЕНКО.

Подытоживая, вице-спикер сказал, что «сегодня, прогнозируя возможные решения этого правительства, нужно иметь в виду ответственность всех тех политиков, которые способствовали появлению именно такого правительства».