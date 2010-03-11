Хорошковский рассказал Януковичу, за чем соскучилась СБУ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что СБУ должна возобновить кадровый потенциал и утраченные из-за политизации отдельные направления работы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Киеве, представляя личному составу СБУ новоназначенного председателя спецслужбы Валерия ХОРОШКОВСКОГО.

«Слишком большая политизация, которая последние 5 лет была в Украине, разрушила очень много профессиональных направлений спецслужбы, но многое и сохранилось. Я считаю, что мы способны восстановить кадры и направления работы службы, которые были утрачены», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он заметил: «Нам с вами надо будет очень много работать по всем направлениям. И государственный надзор со стороны СБУ должен быть серьезным».

В.ЯНУКОВИЧ заверил, что он лично все время будет заниматься СБУ. «Я буду заниматься этим вопросом, как говорят, круглосуточно, чтобы Служба безопасности отвечала тем задачам, которые стоят перед ней», - отметил глава государства.

Президент заметил: «Нам надо будет очень серьезно посмотреть на реформирование Службы безопасности, и мы это будем делать в ближайшее время. И будем подходить к этому вопросу очень серьезно».

Он отметил, что В.ХОРОШКОВСКИЙ работает в спецслужбе не достаточно длительное время, но полученный опыт является очень полезным. В то же время В.ЯНУКОВИЧ обратил внимание В.ХОРОШКОВСКОГО на то, что перед ним «стоит непростая задача», в первую очередь, прислушиваться к тем кадрам, которые долгое время работают в СБУ.

«Я с Валерием Ивановичем имел разговор на эту тему, и у него есть понимание в данном вопросе», - сказал В.ЯНУКОВИЧ. По его словам, новому руководителю СБУ надо работать так, чтобы «каждый шаг был просчитан в направлении к улучшению работы СБУ».

Обращаясь непосредственно к работникам СБУ, В.ЯНУКОВИЧ выразил пожелание, чтобы они «вокруг председателя Службы безопасности объединили свои профессиональные усилия».

В свою очередь В.ХОРОШКОВСКИЙ заверил главу государства, что «все задачи будут выполнены лучшим образом».

Он выразил убеждение, что за последние годы «Служба безопасности соскучилась за тем, что она должна делать для украинского народа».