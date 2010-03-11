Литвин думает, что Стельмаху и Медведько опасность не угрожает

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что в ближайшее время не будет подниматься вопрос об отставке генерального прокурора и председателя Национального банка Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН сказал в интервью журналистам.

Отвечая на вопрос относительно возможности внесения в ближайшее время представления об отставке Александра МЕДВЕДЬКО с должности генерального прокурора Украины, В.ЛИТВИН напомнил, что генпрокурор избирается на пять лет. «Так что срок не закончился», - сказал председатель ВР, и прибавил, что не видит никаких оснований для рассмотрения данного вопроса.

Говоря о председателе НБУ и вероятности его отставки, В.ЛИТВИН отметил, что это прерогатива Президента Украины. «Я думаю, что сегодня резких движений в его планах нет», - добавил он.