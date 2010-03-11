Литвин видит разочарование в ПР: достойных - много, а должностей - мало

После сегодняшних кадровых назначений разочарование есть у Партии регионов, а не у оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

По его словам, «сегодня момент разочарования переживали не представители оппозиции, разочарование было у тех, кто вошел в коалицию, в частности, наибольшей фракции, потому что это связано с кадровыми назначениями».

«Очень много достойных людей, а должностей мало. Правительство не может состоять из 450 правительственных чиновников», - объяснил В.ЛИТВИН.

Как сказал председатель ВР, завтра, по сути, не будут приниматься законы, поэтому не будет напряженности из-за отсутствия в коалиции более 10 народных депутатов, которые сложили полномочия в связи с избранием их членами Кабинета министров Украины.

В.ЛИТВИН напомнил, что следующие две недели парламент работает не в пленарном режиме, и за это время будет решен вопрос относительно прихода в парламент новых людей по спискам тех партий и блоков, представители которых сложили депутатские полномочия.

В.ЛИТВИН рассчитывает, что «до завтра будут поданы заявления тех людей, которые перешли на другую работу и занимают должность, несовместимую с депутатским мандатом».

По словам председателя ВР, сегодня были «определенные опасения, что могут не проголосовать за сложение полномочий народными депутатами Украины, и тогда правительство не набрало бы полномочий». Результат удалось получить благодаря поддержке оппозиции, добавил он.