Тимошенко затыкает рот Ющенко

Лидер БЮТ, экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не имеет права оставаться в политике.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я думаю, что он (ЮЩЕНКО) не имеет права вообще оставаться в политике, он не имеет права сегодня любые свои мнения объявлять, потому что так, как он перечеркнул право Украины стать европейским демократическим государством, провести настоящие реформы, ни один политик так не работал против Украины», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, призыв В.ЮЩЕНКО объявить акцию неповиновения является демонстрацией его желания на следующих парламентских выборах получить «свои 3%».

«До тех пор, пока не стало известно, что он не будет премьер-министром в правительстве ЯНУКОВИЧА, он сидел и тихо ожидал, пока ему выдадут дачу и предложат премьер-министра. А теперь, когда уже стало понятно, что он премьером не будет, а дачу, возможно, уже получил, после этого он может поднимать голос в оппозиции. Мне хотелось бы, чтобы такие двойные стандарты как раз именно общество разгадывало и не шло по таким двойным стандартам, когда антиукраинская деятельность прикрывается проукраинскими лозунгами», - добавила она.

«Большего удара, чем нанес ЮЩЕНКО Украине, не наносил даже КУЧМА. Он разрушил все, начиная с тех времен, когда проводились акции «Повстань, Україно!» и «Украина без Кучмы», Форума национального спасения, все это готовило общество к успешному проведению выборов Президента против «кучмизма», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Отвечая на вопрос, будет ли предложено В.ЮЩЕНКО присоединиться к оппозиции во главе с Ю.ТИМОШЕНКО, лидер БЮТ отметила: «Я думаю, что ЮЩЕНКО надо уйти из политики, и чем скорее, тем лучше».