Янукович утешил Порошенко

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ представил коллективу МИД нового министра иностранных дел Украины Константина ГРИЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, Президент пожелал новому министру и коллективу внешнеполитического ведомства успехов в работе.

«Хотел бы пожелать Константину Ивановичу вместе с этим славным коллективом успехов», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Президент также поблагодарил предыдущего министра иностранных дел Петра ПОРОШЕНКО, который «в сложное время возглавил МИД и взнес свой позитивный вклад» в работу министерства.

При этом В.ЯНУКОВИЧ отметил, что П.ПОРОШЕНКО имеет серьезный потенциал и, «безусловно, мы с ним еще поработаем в интересах страны».

Представляя К.ГРИЩЕНКО, Президент отметил, что он является известным не только в Украине, но и в мире дипломатом. По словам Президента, необходимо сделать так, чтобы Украина возобновила свои позиции в мире.

Как известно, до последнего времени К.ГРИЩЕНКО находился в должности посла Украины в Российской Федерации.