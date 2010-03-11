Винский думает, что Тимошенко уже не вернется на первые роли
Политик советует искать молодых
Лидер партии “Народная власть” Иосиф Винский считает, что Юлии Тимошенко не удастся стать лидером объединенной оппозиции, которым она себя провозгласила.
Об этом политик заявил в четверг, 11 марта, в эфире ТРК «Эра» в программе “Доброго ранку, Україно!”.
«Я сомневаюсь, что она будет единственным лидером оппозиции. Я не думаю, что Ющенко уйдет из политики. Кроме того, в «Нашей Украине» есть еще несколько политиков, например, Кириленко, которые также будут считать себя оппозиционными политиками, но которые не будут вместе с Тимошенко».
По словам И.Винского, «Тимошенко, кроме себя, никого не видит», она «была эгоистичной, теперь она эгоистична в оппозиции».
«Я убежден, что Тимошенко уже не вернется на первые роли в исполнительной власти. Ющенко и Тимошенко нужно сегодня в своей политической среде искать нового молодого человека, который еще не был при власти и не несет ответственности за нынешнюю ситуацию. Нужно поддержать этого человека, дать определенный политический толчок, поделиться опытом. Время формировать новую, незапятнанную команду», - сказал Винский.
Он также заявил о своей готовности поддерживать таких новых политиков. «Сегодня на этом поле вырисовывается Арсений Яценюк. То, что он ушел в оппозицию - мужественный шаг. Было бы правильно, чтобы политики, которые уже были во власти и, к сожалению, не справились с ситуацией, отошли, не зацикливались на себе, а поработали на новое поколение», - подчеркнул лидер «Народной власти».