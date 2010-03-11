Тимошенко угрожает, что найдет на Януковича управу, как в 2007-м

Лидер БЮТ, экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что оппозиция будет использовать все политические инструменты для противодействия антигосударственным шагам Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и его правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Мы будем внимательно следить за тем, как будут разворачиваться события, и в зависимости от того, насколько ЯНУКОВИЧ будет наступать на государственные стратегические интересы, в зависимости от этого мы будем выбирать те или иные инструменты борьбы. Если он заступит достаточно далеко, поверьте мне, мы найдем на него управу, так, как нашли и в 2007 году», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время лидер БЮТ отметила, что право на объявление досрочных парламентских выборов принадлежит исключительно Президенту Украины.