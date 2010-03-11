Тимошенко предупредила Януковича о «трех важных вещах»

Лидер БЮТ, экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещает жесткое сопротивление в случае возобновления теневой приватизации стратегических энергетических объектов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я хочу предупредить Виктора ЯНУКОВИЧА о трех важных вещах. Я не позволю ему создать газотранспортный консорциум. Газотранспортная система будет оставаться в государственной собственности, и будет делать сильной Украину на мировой арене», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер БЮТ также предупредила Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА о недопустимости возвращения 11 млрд. кубических метров природного газа одному из совладельцев «РосУкрЭнерго» Дмитрию ФИРТАШУ.

«Если у него поднимется рука забрать 11 млрд. кубических метров газа, который якобы принадлежит «РосУкрЭнерго», и которые были своевременно возвращены государству, я хочу, чтобы он знал, что мы будем бороться за то, чтобы он отвечал за то, что забирает у государства его стратегические запасы природного газа. И за это он, рано или поздно, будет отвечать», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.

«И третье, это тоже предупреждение непростое. Если они только поднимут руку на черную приватизацию шельфа Черного моря, Сахалинского месторождения, других стратегических месторождений нефти и газа, и сделают это вопреки государственным интересам, что, кстати, не даст возможности сохранить цену на газ – он будет иметь дело с оппозицией достаточно жесткое», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.