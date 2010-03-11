Тимошенко не может возглавить оппозиционное правительство де-юре

Регламент Верховной Рады предусматривает, что оппозиционное правительство может возглавлять лишь народный депутат, однако фактически его председателем все равно будет лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявил лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

По его словам, пока еще продолжаются консультации относительно кандидатур в состав «правительства будущего». «Регламент, к сожалению, предусматривает, что возглавляет правительство народный депутат, но нам ничто не мешает иметь почетного главу правительства», - сказал И.КИРИЛЕНКО. При этом он добавил, что «правительство будет возглавлять де-факто Юлия ТИМОШЕНКО».

И.КИРИЛЕНКО также выразил убеждение, что в состав «правительства будущего» войдут не только представители БЮТ, но и представители других политических сил, готовые работать в объединенной оппозиции.