Тимошенко не может возглавить оппозиционное правительство де-юре
14:11, 11 марта 2010Политика
6137 0
Кириленко объяснил нюансы
|Иван КИРИЛЕНКО
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявил лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.
По его словам, пока еще продолжаются консультации относительно кандидатур в состав «правительства будущего». «Регламент, к сожалению, предусматривает, что возглавляет правительство народный депутат, но нам ничто не мешает иметь почетного главу правительства», - сказал И.КИРИЛЕНКО. При этом он добавил, что «правительство будет возглавлять де-факто Юлия ТИМОШЕНКО».
И.КИРИЛЕНКО также выразил убеждение, что в состав «правительства будущего» войдут не только представители БЮТ, но и представители других политических сил, готовые работать в объединенной оппозиции.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter