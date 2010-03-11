Тимошенко не может возглавить оппозиционное правительство де-юре

14:11, 11 марта 2010
Политика
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Кириленко объяснил нюансы

Иван КИРИЛЕНКО
Регламент Верховной Рады предусматривает, что оппозиционное правительство может возглавлять лишь народный депутат, однако фактически его председателем все равно будет лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявил лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

По его словам, пока еще продолжаются консультации относительно кандидатур в состав «правительства будущего». «Регламент, к сожалению, предусматривает, что возглавляет правительство народный депутат, но нам ничто не мешает иметь почетного главу правительства», - сказал И.КИРИЛЕНКО. При этом он добавил, что «правительство будет возглавлять де-факто Юлия ТИМОШЕНКО».

И.КИРИЛЕНКО также выразил убеждение, что в состав «правительства будущего» войдут не только представители БЮТ, но и представители других политических сил, готовые работать в объединенной оппозиции.

 

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