Балога рассказал о своем разговоре с Януковичем

Голосование за изменения к Регламенту Верховной Рады стало тестом на готовность депутатов войти в новое большинство.

Об этом в интервью газете «Дело» заявил лидер партии “Единый Центр” Виктор БАЛОГА.

По его словам, эта инициатива исходила от Партии регионов, и была частью их политического проекта – создания нового парламентского большинства, а не коалиции, которая по Конституции формируется депутатскими фракциями. «В сущности, «регионалы» решили провести конституционный эксперимент. Для чистоты этого опыта мы считали нужным дать возможность Партии регионов самостоятельно спродюсировать необходимую поддержку среди депутатского корпуса. К тому же, закон не является кристально чистым», – сказал лидер «Единого Центра».

По словам В.БАЛОГИ, необходимые 226 голосов голосование за изменения к Регламенту ВР набрало, другое дело – насколько стойкой и жизнеспособной окажется эта новая коалиция.

Говоря о том, почему депутаты от “Единого Центра” сначала объявили, что не поддержат отставку правительства, а затем изменили свое решение, В.БАЛОГА отметил: «Это решение, действительно, было непростым. С одной стороны, наша политическая сила постоянно критиковала правительство ТИМОШЕНКО. С другой - недоверие Кабмину не решало целого комплекса задач. Со стороны Партии регионов не были представлены какие-то выразительные предложения относительно того, что будет после отставки Кабмина. Ясно было одно – им нужно было как можно скорее «свалить» ТИМОШЕНКО. Часть депутатов от нашей партии высказались против того, чтобы выступать ассистентами в деле, где не видно конечной цели. Но в итоге взяла верх логика последовательности нашей политической силы».

Отвечая на вопрос, были ли какие-то предложения “Единому Центру” со стороны Президента Виктора ЯНУКОВИЧА, В.БАЛОГА сказал: «Мы встречались с Президентом и обсуждали характер нашего участия в формировании большинства. Но разговор не строился вокруг «портфелей», да и не мог, поскольку я считаю неэтичным предлагать главе государства какие-то кандидатуры. Это сразу сузило бы содержательную составляющую беседы. Кроме того, это моветон – договариваться о том, что будет на том берегу, до которого мы еще не доплыли».