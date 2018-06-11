Янукович вручил Шевченковскую премию за произведения об ОУН-УПА
«Виктор Федорович сказал со святой наивностью: “Иван Федорович, я впервые на таком концерте!” Когда выступали певцы, он комментировал их голоса... Он мне читал свои стихи…»
В день 196-летия со дня рождения великого украинца Тараса Шевченко президент Виктор Янукович вручал самое престижное вознаграждение за художественные и литературные произведения в Украине – Шевченковскую премию. В первый раз церемония проходила на Тарасовой горе в Каневе и в первый раз материальное вознаграждение не увеличили, а урезали на 40 тысяч гривен.
Если в прошлом году шевченковский лауреат получал 170 тысяч, то в этом году придется довольствоваться 130 тысячами. Хотя председатель комитета Шевченковской премии Николай Жулинский надеялся, что денежное вознаграждение вырастет до 200 тысяч гривен. По его словам, состоялись даже предварительные консультации с экс-президентом Ющенко и тот дал “добро”, но в бюджете заложено 1 миллион 300 тысяч гривен. В Администрации новоизбранного президента считают, что 130 тысяч – “нормальная сумма”.
– Сам Шевченко жил скромно, жил в нужде, и для того, чтобы его выкупить из крепостничества, российской интеллигенцией было собрано 2,5 тысячи рублей, – заявила заместитель главы АП Анна Герман.
Известнный украинский писатель Иван Драч, который тоже в свое время получил Шевченковскую премию, а в настоящее время является членом комитета, который определяет лауреатов, делился своими воспоминаниями о вчерашнем приеме Януковича:
– Виктор Федорович вчера сидел около меня на концерте в опере и сказал мне странную, но очень интересную фразу, со святой наивностью: “Иван Федорович, вы понимаете, я впервые на таком концерте!” (В смысле – шевченковском)... Потом, когда выступали певцы, он комментировал их голоса. Было интересно, что он к этому небезразличен. Я знаю, что он сам и поет, и пишет стихи. Он мне читал свои стихотворения, когда уже был премьером. Один посвящен товарищу, который погиб в лаве.
В этом году комитет определил десять лауреатов Шевченковской премии. Интересно, что первым от Януковича ее получил писатель Михаил Андрусяк за документально-художественную трилогию: «Брати грому», «Брати вогню», «Брати просторів». Лейтмотивом всех трех книжек является национально-освободительная борьба, а главные персонажи – люди, которые возглавляли народную борьбу на Прикарпатье, лидеры ОУН и командиры УПА, а также простые повстанцы.
Не секрет, что в среде искусства к Шевченковской премии нет однозначного отношения. Например, известная всей Европе писательница Оксана Забужко назвала ее “содомией литературы и государства”. А не менее известный и талантливый ее коллега писатель Юрий Андрухович в свое время громко отказался номинироваться на премию.
О том, что не в деньгах счастье, знают и французы. Знаменитая Гонкуровская литературная премия дает символическую материальную награду в 10 евро. Однако тот, кто ее получит, будет самым желательным автором не только среди французских, но и лучших европейских издателей, и получит промоушен, о котором нечего и мечтать украинцу.
Мы решили спросить лауреатов Шевченковской премии разных лет, целесообразно ли экономить на награде, что важнее, – престиж и признание или все же деньги, - и не стоит ли сделать символическим материальное вознаграждение, вместо этого средства направить на продвижение лауреата и украинского искусства и культуры в целом?
Галина Пагутяк, писательница, лауреат Шевченковской премии 2010 года в номинации “Писатель” за книгу прозы "Слуга з Добромиля": МНЕ ПРОСТО ВЕРНУЛИ ТЕ ДЕНЬГИ, КОТОРЫЕ НЕДОДАЛИ ЗА ВСЕ МОИ КНИГИ
МНЕ ПРОСТО ВЕРНУЛИ ТЕ ДЕНЬГИ, КОТОРЫЕ НЕДОДАЛИ ЗА ВСЕ МОИ КНИГИЯ немножко огорчилась, когда узнала, что премию урезали, но прошло время, и уже успокоилась. Что мы сделаем?.. Думаю, в следующем году будет несколько иначе, если доживем.
Я считаю, что этой премией мне просто вернули те деньги, которые мне недодали за все мои книги. Их у меня 14. Ведь гонорары писателям у нас просто жалкие.
Если бы писатели получали хорошие гонорары, возможно, на этой премии столько бы не спекулировали и не было бы вокруг нее столько коррупции, как раньше было.
Когда будут приличные гонорары, тогда можно делать Шевченковскую премию чисто символической.
Владимир Гришко, оперный певец, лауреат Шевченковской премии 2001 года в номинации “Исполнители” за вокальные партии в оперных постановках: МЕНЯ ВООБЩЕ НЕ ИНТЕРЕСОВАЛО, КАКАЯ ТАМ СУММА
МЕНЯ ВООБЩЕ НЕ ИНТЕРЕСОВАЛО, КАКАЯ ТАМ СУММАКогда я в Нью-Йорке добывал в борьбе имя украинского артиста и делал карьеру, для меня было приятной неожиданностью узнать, что я получил самую престижную награду Украины – Шевченковскую премию. Меня вообще не интересовало, какая там сумма. Я не фарисей, но скажу, что все эти деньги раздал по клиникам и на храмы. Для меня главным было получить признание украинского народа. Думаю, художники, которые получили эту премию, придерживаются такого же мения, как и я. И не важно, урезали премию или нет. В то время, когда я получал ее, она была 50 тысяч украинских карбованцев. Главное не деньги, а признание того, что человек достиг вершин в искусстве.
Я полностью согласен, что можно премию делать символической, а лучше эти деньги тратить на саму ротацию идеи и на имя лауреата Шевченковской премии. Люди, признанные Украиной, нуждаются в ротации, промоушене, о них должны писать, а также об их художественных достижениях, взглядах на реформирование культуры и тому подобное.
Владимир Яворивский, народный депутат, председатель Национального союза писателей Украины, лауреат Шевченковской премии 1984 года в номинации “Писатели” за художественно-документальную повесть “Вічні Кортеліси”: НЕКОТОРЫЕ ГОТОВЫ ЗАПЛАТИТЬ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ШЕВЧЕНКОВСКУЮ ПРЕМИЮ
НЕКОТОРЫЕ ГОТОВЫ ЗАПЛАТИТЬ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ШЕВЧЕНКОВСКУЮ ПРЕМИЮЭкономить на нашей высшей национальной премии – это такая скаредность или жадность или непонимание культуры. Я не знаю, как это можно было сделать. В худшем случае хоть бы оставить сумму, которая была. Что бы мы о Ющенко не думали, но он все-таки ее повышал, по крайней мере на уровень инфляции.
Бесспорно, очень важным в первую очередь является признание. Есть многие люди, которые бы хотели иметь звание лауреата Шевченковской премии даже без денег. Есть даже такие, которые готовы были бы и заплатить такую сумму, если бы им эту премию дали. Был такой случай, когда я возглавлял этот комитет, пришел один из членов комитета и заявил, что ему звонили домой и пообещали 170 тысяч гривен (старую сумму вознаграждения), чтобы он проголосовал за одного из кандидатов...
Но сумма имеет значение для многих лауреатов. Мы забыли сейчас, что такое гонорар. Я не плачусь, я депутат, у меня высокая зарплата. Но писатели, как правило, нигде не работают. И для них эти деньги – возможность сесть и написать один-два новых произведения. Галя Пагутяк сказала, что ей этого хватит несколько лет прожить.
Гонкуровскую премию присуждают очень талантливым людям. Это популярные писатели, которые получают огромные гонорары, и для них иметь эту премию – это почесть, потому что тебя будут печатать все издательства во Франции. У нас такого нет. Шевченковскую, бывает, присуждают случайно. Одна поэтесса написала свое первое прозаическое произведение, экспериментальное такое, и получила Шевченковскую премию только из-за того, что ее муж – член Шевченковского комитета. К величайшему сожалению, качество этой премии не всегда таково, как хотелось бы. Тайное голосование, кто-то с кем-то договорился... Даже определенная коррупция есть в этом. Нам не стоит сейчас равняться на Гонкуровскую премию. Наше общество абсолютно не готово к этому.
Богдан Ступка, народный артист Украины, художественный руководитель Национального академического драматичного театра им. И. Франка, лауреат Шевченковской премии 1993 года в номинации “Исполнители” за представление “Тев`є-Тевель” по Шолом-Алейхему: НЕЛЬЗЯ САБЛЯМИ МАХАТЬ ПО ЛАУРЕАТАМ ШЕВЧЕНКОВСКОЙ ПРЕМИИ
НЕЛЬЗЯ САБЛЯМИ МАХАТЬ ПО ЛАУРЕАТАМ ШЕВЧЕНКОВСКОЙ ПРЕМИИЯ был удивлен, что премию уменьшили на 40 тысяч. Нужно было повысить до 200 тысяч. Кризис кризисом, но нельзя саблями махать по лауреатам Шевченковской премии. Их всего бывает пять, максимум – десять.
Украинцам важнее материальное вознаграждение. Лауреат – это же не мэр Киева Черновецкий, который достает гривню и занимается бизнесом.
Мы не можем сравнивать себя к Гонкуровской или другой премией, где получают 25 евро. Там одна жизнь, у нас другая.
Лауреаты Национальной премии им. Тараса Шевченко в 2010 году
1. Андрусяк Михаил Николаевич, публицист – за документально-художественную трилогию «Брати грому», «Брати вогню», «Брати просторів»;
2. Сурок Николай Пантелеймонович, автор проекта и художественного оформления, Найден Александр Семенович, автор текста – за монографию «Народна ікона Середньої Наддніпрянщини XVIII – XX ст. у контексті селянського культурного простору»;
3. Ганжа Степан Александрович, мастер народного искусства – за художественную серию ковров;
4. Иванов Дмитрий Иосифович, поэт – за книгу поэзий «Село в терновому вінку»;
5. Колтун Виктор Иванович, художник – за цикл живописных работ «Мій край – Слобожанщина»;
6. Казак Богдан Николаевич, артист – за концертное выполнение поэтических композиций «Євангеліє від Тараса» и «Думи» по произведениям Тараса Шевченко;
7. Колодуб Левко Николаевич, композитор – за симфонию № 9 «Sensilis moderno» («Новейшие ощущения»), симфонию №10 «За эскизами юных лет», симфонию №11 «Новые берега»;
8. Лавро Константин Тихонович, художник – за иллюстрации к произведениям классиков отечественной литературы и монументальные росписи на тему украинских народных сказок в Киевском академическом театре кукол;
9. Москалец Галина Васильевна (Галина Пагутяк), писательница – за книгу прозы «Слуга з Добромиля»;
10. Пахлевская Оксана Ежи-Янивна, писательница – за книгу публицистики «Аvе, Еиrора!».
Анна Ященко