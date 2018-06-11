Янукович вручил Шевченковскую премию за произведения об ОУН-УПА

В день 196-летия со дня рождения великого украинца Тараса Шевченко президент Виктор Янукович вручал самое престижное вознаграждение за художественные и литературные произведения в Украине – Шевченковскую премию. В первый раз церемония проходила на Тарасовой горе в Каневе и в первый раз материальное вознаграждение не увеличили, а урезали на 40 тысяч гривен.

Если в прошлом году шевченковский лауреат получал 170 тысяч, то в этом году придется довольствоваться 130 тысячами. Хотя председатель комитета Шевченковской премии Николай Жулинский надеялся, что денежное вознаграждение вырастет до 200 тысяч гривен. По его словам, состоялись даже предварительные консультации с экс-президентом Ющенко и тот дал “добро”, но в бюджете заложено 1 миллион 300 тысяч гривен. В Администрации новоизбранного президента считают, что 130 тысяч – “нормальная сумма”.

– Сам Шевченко жил скромно, жил в нужде, и для того, чтобы его выкупить из крепостничества, российской интеллигенцией было собрано 2,5 тысячи рублей, – заявила заместитель главы АП Анна Герман.

Известнный украинский писатель Иван Драч, который тоже в свое время получил Шевченковскую премию, а в настоящее время является членом комитета, который определяет лауреатов, делился своими воспоминаниями о вчерашнем приеме Януковича:

– Виктор Федорович вчера сидел около меня на концерте в опере и сказал мне странную, но очень интересную фразу, со святой наивностью: “Иван Федорович, вы понимаете, я впервые на таком концерте!” (В смысле – шевченковском)... Потом, когда выступали певцы, он комментировал их голоса. Было интересно, что он к этому небезразличен. Я знаю, что он сам и поет, и пишет стихи. Он мне читал свои стихотворения, когда уже был премьером. Один посвящен товарищу, который погиб в лаве.

В этом году комитет определил десять лауреатов Шевченковской премии. Интересно, что первым от Януковича ее получил писатель Михаил Андрусяк за документально-художественную трилогию: «Брати грому», «Брати вогню», «Брати просторів». Лейтмотивом всех трех книжек является национально-освободительная борьба, а главные персонажи – люди, которые возглавляли народную борьбу на Прикарпатье, лидеры ОУН и командиры УПА, а также простые повстанцы.

Не секрет, что в среде искусства к Шевченковской премии нет однозначного отношения. Например, известная всей Европе писательница Оксана Забужко назвала ее “содомией литературы и государства”. А не менее известный и талантливый ее коллега писатель Юрий Андрухович в свое время громко отказался номинироваться на премию.

О том, что не в деньгах счастье, знают и французы. Знаменитая Гонкуровская литературная премия дает символическую материальную награду в 10 евро. Однако тот, кто ее получит, будет самым желательным автором не только среди французских, но и лучших европейских издателей, и получит промоушен, о котором нечего и мечтать украинцу.

Мы решили спросить лауреатов Шевченковской премии разных лет, целесообразно ли экономить на награде, что важнее, – престиж и признание или все же деньги, - и не стоит ли сделать символическим материальное вознаграждение, вместо этого средства направить на продвижение лауреата и украинского искусства и культуры в целом?

Галина Пагутяк, писательница, лауреат Шевченковской премии 2010 года в номинации “Писатель” за книгу прозы "Слуга з Добромиля": МНЕ ПРОСТО ВЕРНУЛИ ТЕ ДЕНЬГИ, КОТОРЫЕ НЕДОДАЛИ ЗА ВСЕ МОИ КНИГИ Я немножко огорчилась, когда узнала, что премию урезали, но прошло время, и уже успокоилась. Что мы сделаем?.. Думаю, в следующем году будет несколько иначе, если доживем.

Я считаю, что этой премией мне просто вернули те деньги, которые мне недодали за все мои книги. Их у меня 14. Ведь гонорары писателям у нас просто жалкие.

Если бы писатели получали хорошие гонорары, возможно, на этой премии столько бы не спекулировали и не было бы вокруг нее столько коррупции, как раньше было.

Когда будут приличные гонорары, тогда можно делать Шевченковскую премию чисто символической.

Владимир Гришко, оперный певец, лауреат Шевченковской премии 2001 года в номинации “Исполнители” за вокальные партии в оперных постановках: МЕНЯ ВООБЩЕ НЕ ИНТЕРЕСОВАЛО, КАКАЯ ТАМ СУММА Когда я в Нью-Йорке добывал в борьбе имя украинского артиста и делал карьеру, для меня было приятной неожиданностью узнать, что я получил самую престижную награду Украины – Шевченковскую премию. Меня вообще не интересовало, какая там сумма. Я не фарисей, но скажу, что все эти деньги раздал по клиникам и на храмы. Для меня главным было получить признание украинского народа. Думаю, художники, которые получили эту премию, придерживаются такого же мения, как и я. И не важно, урезали премию или нет. В то время, когда я получал ее, она была 50 тысяч украинских карбованцев. Главное не деньги, а признание того, что человек достиг вершин в искусстве.

Я полностью согласен, что можно премию делать символической, а лучше эти деньги тратить на саму ротацию идеи и на имя лауреата Шевченковской премии. Люди, признанные Украиной, нуждаются в ротации, промоушене, о них должны писать, а также об их художественных достижениях, взглядах на реформирование культуры и тому подобное.

Владимир Яворивский, народный депутат, председатель Национального союза писателей Украины, лауреат Шевченковской премии 1984 года в номинации “Писатели” за художественно-документальную повесть “Вічні Кортеліси”: НЕКОТОРЫЕ ГОТОВЫ ЗАПЛАТИТЬ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ШЕВЧЕНКОВСКУЮ ПРЕМИЮ Экономить на нашей высшей национальной премии – это такая скаредность или жадность или непонимание культуры. Я не знаю, как это можно было сделать. В худшем случае хоть бы оставить сумму, которая была. Что бы мы о Ющенко не думали, но он все-таки ее повышал, по крайней мере на уровень инфляции.

Бесспорно, очень важным в первую очередь является признание. Есть многие люди, которые бы хотели иметь звание лауреата Шевченковской премии даже без денег. Есть даже такие, которые готовы были бы и заплатить такую сумму, если бы им эту премию дали. Был такой случай, когда я возглавлял этот комитет, пришел один из членов комитета и заявил, что ему звонили домой и пообещали 170 тысяч гривен (старую сумму вознаграждения), чтобы он проголосовал за одного из кандидатов...

Но сумма имеет значение для многих лауреатов. Мы забыли сейчас, что такое гонорар. Я не плачусь, я депутат, у меня высокая зарплата. Но писатели, как правило, нигде не работают. И для них эти деньги – возможность сесть и написать один-два новых произведения. Галя Пагутяк сказала, что ей этого хватит несколько лет прожить.

Гонкуровскую премию присуждают очень талантливым людям. Это популярные писатели, которые получают огромные гонорары, и для них иметь эту премию – это почесть, потому что тебя будут печатать все издательства во Франции. У нас такого нет. Шевченковскую, бывает, присуждают случайно. Одна поэтесса написала свое первое прозаическое произведение, экспериментальное такое, и получила Шевченковскую премию только из-за того, что ее муж – член Шевченковского комитета. К величайшему сожалению, качество этой премии не всегда таково, как хотелось бы. Тайное голосование, кто-то с кем-то договорился... Даже определенная коррупция есть в этом. Нам не стоит сейчас равняться на Гонкуровскую премию. Наше общество абсолютно не готово к этому.

Богдан Ступка, народный артист Украины, художественный руководитель Национального академического драматичного театра им. И. Франка, лауреат Шевченковской премии 1993 года в номинации “Исполнители” за представление “Тев`є-Тевель” по Шолом-Алейхему: НЕЛЬЗЯ САБЛЯМИ МАХАТЬ ПО ЛАУРЕАТАМ ШЕВЧЕНКОВСКОЙ ПРЕМИИ Я был удивлен, что премию уменьшили на 40 тысяч. Нужно было повысить до 200 тысяч. Кризис кризисом, но нельзя саблями махать по лауреатам Шевченковской премии. Их всего бывает пять, максимум – десять.

Украинцам важнее материальное вознаграждение. Лауреат – это же не мэр Киева Черновецкий, который достает гривню и занимается бизнесом.

Мы не можем сравнивать себя к Гонкуровской или другой премией, где получают 25 евро. Там одна жизнь, у нас другая.

Лауреаты Национальной премии им. Тараса Шевченко в 2010 году

1. Андрусяк Михаил Николаевич, публицист – за документально-художественную трилогию «Брати грому», «Брати вогню», «Брати просторів»;

2. Сурок Николай Пантелеймонович, автор проекта и художественного оформления, Найден Александр Семенович, автор текста – за монографию «Народна ікона Середньої Наддніпрянщини XVIII – XX ст. у контексті селянського культурного простору»;

3. Ганжа Степан Александрович, мастер народного искусства – за художественную серию ковров;

4. Иванов Дмитрий Иосифович, поэт – за книгу поэзий «Село в терновому вінку»;

5. Колтун Виктор Иванович, художник – за цикл живописных работ «Мій край – Слобожанщина»;

6. Казак Богдан Николаевич, артист – за концертное выполнение поэтических композиций «Євангеліє від Тараса» и «Думи» по произведениям Тараса Шевченко;

7. Колодуб Левко Николаевич, композитор – за симфонию № 9 «Sensilis moderno» («Новейшие ощущения»), симфонию №10 «За эскизами юных лет», симфонию №11 «Новые берега»;

8. Лавро Константин Тихонович, художник – за иллюстрации к произведениям классиков отечественной литературы и монументальные росписи на тему украинских народных сказок в Киевском академическом театре кукол;

9. Москалец Галина Васильевна (Галина Пагутяк), писательница – за книгу прозы «Слуга з Добромиля»;

10. Пахлевская Оксана Ежи-Янивна, писательница – за книгу публицистики «Аvе, Еиrора!».

Анна Ященко