Тимошенко дала совет Януковичу

Экс-премьер-министр, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО определила восемь главных приоритетов деятельности оппозиционного правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня на пресс-конференции в Киеве.

В частности, по ее словам, речь идет о продолжении антикризисных программ, укреплении энергетической независимости, эффективном развитии аграрного сектора, реформировании сферы образования, а также местного самоуправления.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что ее правительство в период своей деятельности осуществляло 17 антикризисных программ, благодаря которым была заложена основа для выхода Украины из кризиса. «Мы боролись за каждую отрасль», - подчеркнула она.

«Я хочу посоветовать В.ЯНУКОВИЧУ, чтобы он сберег на 2010 год темп роста ВВП 11,8%. Если он это сделает – это будет защитой для экономики. И все, что нужно делать нашей политической команде, чтобы помочь в этом, мы будем помогать, потому что мы отличаемся от ющенко, януковичей, литвинов тем, что мы не будем работать против страны ради достижения сомнительных политических успехов. Мы не будем работать чем хуже, тем лучше - так, как они работали последние два года», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер БЮТ также напомнила, что благодаря ее правительству был ликвидирован институт посредничества при поставках природного газа в Украину, также создан запас природного газа в объеме 27 млрд. кубических метров, а также возвращены в государственную собственность стратегические энергетические месторождения. «Я буду очень пристально следить, чтобы все это снова не было разобрано по рукам «славной украинской олигархией», - подчеркнула она.