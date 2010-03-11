СБУ отдали Хорошковскому

Верховная Рада приняла решение об освобождении Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО от должности председателя СБУ.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 230 народных депутатов.

За назначение председателем СБУ Валерия ХОРОШКОВСКОГО проголосовали 238 народных депутатов.

Перед этим председатель Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО отметил, что комитет принял решение рекомендовать парламенту отклонить кандидатуру В.ХОРОШКОВСКОГО на должность председателя СБУ.

Он отметил, что на эту должность «не может быть назначен человек, даже если он имеет прекрасные менеджерские способности, которая является крупным бизнесменом, которая владеет сверхмощным медийным ресурсом».

По его словам, речь идет о «абсолютно очевидных конфликтных интересах».

А.ГРИЦЕНКО отметил, что на должность председателя СБУ должен быть назначен человек, «который не создаст конфликтов этических стандартов, корпоративных стандартов, которые должны уважаться в этой спецслужбе».