СБУ отдали Хорошковскому
Гриценко был против
Верховная Рада приняла решение об освобождении Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО от должности председателя СБУ.
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 230 народных депутатов.
За назначение председателем СБУ Валерия ХОРОШКОВСКОГО проголосовали 238 народных депутатов.
|Анатолий ГРИЦЕНКО
Он отметил, что на эту должность «не может быть назначен человек, даже если он имеет прекрасные менеджерские способности, которая является крупным бизнесменом, которая владеет сверхмощным медийным ресурсом».
По его словам, речь идет о «абсолютно очевидных конфликтных интересах».
А.ГРИЦЕНКО отметил, что на должность председателя СБУ должен быть назначен человек, «который не создаст конфликтов этических стандартов, корпоративных стандартов, которые должны уважаться в этой спецслужбе».