Тимошенко: я, как могла, государство просто на руках из кризиса выносила

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО признает, что в условиях кризиса правительству приходилось прибегать к управлению финансовой системой и экономикой в ручном режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сегодня сообщила на пресс-конференции.

«От кризиса никуда нельзя было спрятаться – ни обществу, ни банкам, ни предприятиям, ни каждому человеку. Но я, как могла, государство просто на руках из этого кризиса выносила. Да, это было ручное управление всеми процессами. И я не думаю, что плохо в этом признаться. Я признаю, что было ручное управление всеми финансовыми и экономическими процессами, потому что иначе удержать страну было просто невозможно», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.