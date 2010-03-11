Нужна ли стране такая коалиция (опрос)

75,4% украинцев не поддерживают создание новой парламентской коалиции, если при этом будет нарушена Конституция Украины. Об этом свидетельствуют результаты телефонного опроса «Нужна ли стране коалиция?», проведенного Институтом Горшенина 9-10 марта этого года.

Согласно результатам опроса, абсолютно уверены в том, что Основной закон страны нельзя нарушать ни при каких обстоятельствах, - 68,6% респондентов, скорее уверены в этом – 6,8% опрошенных.

Эксперты отмечают, что их рабочая гипотеза о том, что «большинство граждан Украины равнодушно относится к нарушениям Конституции Украины и законодательства» - не подтвердилась. В Институте Горшенина обращают внимание, что только каждый шестой респондент - 15,3% - поддерживает создание новой коалиции, даже если ради этого будет нарушена Конституция. Из них 7,4% опрошенных такую коалицию поддерживают точно, а 7,9% - скорее поддерживают. Затруднились с ответом на этот вопрос 9,3% граждан.

В то же время, 63% украинцев убеждены в необходимости создания коалиции в Верховной Раде Украины, потому что именно парламентское большинство должно принимать важные для страны решения и нести за них ответственность.

Как отмечают эксперты, только четверть респондентов (25,3%) полагает, что создание коалиции ничего не даст Украине, поскольку это лишь политические игры. Затруднились ответить на этот вопрос 11,6% опрошенных.

При этом почти половина опрошенных украинцев - 48,3% - не верят в то, что новая парламентская коалиция будет работать эффективно. Верят в это только около трети респондентов - 35,5%, а 16,2% - затруднились ответить.

Всего согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, во всех областных центрах Украины, в Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.