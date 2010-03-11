Политолог: это будет правительство-камикадзе

Политолог Игорь ЖДАНОВ прогнозирует, что новое правительство будет выполнять техническую функцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

«Это правительство будет техническим, это будет правительство-камикадзе», - сказал И.ЖДАНОВ.

По его мнению, новый Кабинет министров будет пытаться проводить антикризисные непопулярные решения.

Прогнозируя, что новым премьер-министром станет Николай АЗАРОВ, эксперт отметил, что таким образом его «хотят спалить». Он пояснил, что для этого политика существуют, кроме экономических угроз, также и политические, поскольку парламентская коалиция была сформирована неконституционным способом.

Вместе с тем, И.ЖДАНОВ добавил, что в случае, если правительству удастся стабилизировать экономическую ситуацию в Украине, то можно прогнозировать, что состав коалиции дополнится и другими депутатами.