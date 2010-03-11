Азаров назвал свое главное задание
11:56, 11 марта 2010Политика
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Кандидат произносит речь на украинском
Самое главное задание на сегодня – разработать и принять реалистичный бюджет.
Об этом сказал кандидат на должность премьер-министра Украины Николай АЗАРОВ во время выступления в парламенте.
Как передает корреспондент УНИАН, Н.АЗАРОВ отметил, что именно «через бюджет будет начато решение ключевого задания – ликвидации бедности».
По его словам, принятие бюджета разблокирует решение многих других вопросов, а также подготовку к Евро-2012. Он подчеркнул, что не нужно забывать, что треть местных бюджетов «дотационные более чем на 90%».
Н.АЗАРОВ выступает на украинском языке.
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