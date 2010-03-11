Азаров назвал свое главное задание

Самое главное задание на сегодня – разработать и принять реалистичный бюджет.

Об этом сказал кандидат на должность премьер-министра Украины Николай АЗАРОВ во время выступления в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, Н.АЗАРОВ отметил, что именно «через бюджет будет начато решение ключевого задания – ликвидации бедности».

По его словам, принятие бюджета разблокирует решение многих других вопросов, а также подготовку к Евро-2012. Он подчеркнул, что не нужно забывать, что треть местных бюджетов «дотационные более чем на 90%».

Н.АЗАРОВ выступает на украинском языке.