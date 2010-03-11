Азаров: страна разграблена, казна пуста

Кандидат на должность премьер-министра Украины Николай АЗАРОВ подверг острой критике работу правительства, возглавляемого премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании парламента он заявил, что «страна разграблена, казна государства пуста, экономический спад продолжается, государственный долг увеличился в три раза».

Он напомнил, что бюджет на 2010 год на сегодня отсутствует. «Поэтому нам придется восстанавливать Украину, каждую отрасль, каждый регион и систему управления в целом», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Он заверил, что будет приложено «максимум усилий, чтобы Украина стала государством с безусловным верховенством законов, без коррупции и диктата политической целесообразности, государством с наиболее благоприятным инвестиционным климатом для граждан и бизнеса, государством, которое обеспечивает права и свободы граждан в Украине и за ее границами, государством, где не будет резкого имущественного контраста, а средний класс будет составлять более половины населения».

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что ВВП должен быть на уровне «как минимум стран – новых членов ЕС».

Он подчеркнул, что должна быть доступная медицина «от Киева до каждого села». Он отметил, что должна быть сфера услуг, которая отвечает европейским стандартам. Н.АЗАРОВ подчеркнул, что «у нас есть программа выхода страны из кризиса». По его словам, «у нас есть команда, которая может ее успешно реализовать».

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что в основу работы правительства будет положена программа Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.