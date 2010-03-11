Регионалы призывают оппозицию голосовать за Азарова

Коалиция предложила кандидатуру Николая АЗАРОВА на пост премьер-министра Украины. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня в парламенте внес кандидатуру Н.АЗАРОВА на должность главы праительства.

Как передает корреспондент УНИАН, первый заместитель руководителя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ призвал не только членов коалиции, но и всех коллег по парламенту поддержать эту кандидатуру.

Он подчеркнул, что «и коалиция, и оппозиция должны делать одно дело, направленное на строительство нашего государства».

А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что если «мы будем противостоять в своем стремлении, то мы добьемся только одного, что жить в нашем государстве станет хуже». «Я не думаю, что в этом зале есть хотя бы один человек, который ставит перед собой такую цель», - подчеркнул А.ЕФРЕМОВ.