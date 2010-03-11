Фракция БЮТ объявила о переходе в оппозицию и о формировании оппозиционного правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление от имени фракции сделал на заседании Верховной Рады лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

Он отметил, что фракция БЮТ не разделяет позицию коалиции, созданной вне норм Конституции и с грубым нарушением действующего законодательства.

И.КИРИЛЕНКО заявил, что БЮТ ожидает, что Конституционный Суд еще раз даст четкую оценку этим действиям.

Он напомнил, что фракция БЮТ сегодня, согласно Регламенту ВР, приняла решение о переходе в оппозицию к нелегитимной коалиции и нелегитимному правительству. «Сегодня мы также формируем оппозиционное правительство – правительство будущего, и соответствующий протокол мы передаем в президиум», - сказал И.КИРИЛЕНКО.