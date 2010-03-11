Источники в Партии регионов сообщили УНИАН предварительный состав нового правительства.

В частности, на должность премьер-министра Украины будут предлагать кандидатуру Николая АЗАРОВА.

На пост первого вице-премьера претендует Андрей КЛЮЕВ, а также на пост вице-премьера по энергетическим вопросам – Юрий БОЙКО, по вопросам АПК – Виктор СЛАУТА, по гуманитарным вопросам – Владимир СЕНМИНОЖЕНКО или коммунист Игорь АЛЕКСЕЕВ, по вопросам подготовки к Евро-2012 – Борис КОЛЕСНИКОВ.

На пост министра финансов будут предлагать Вадима КОПЫЛОВА или Федора ЯРОШЕНКО, на пост министра экономики – Василия ЦУШКО или Николая ДЕРКАЧА. Председателем Государственной налоговой администрации может стать Анатолий БРЕЗВИН.

На должность министра внутренних дел предлагается МОГИЛЕВ, который возглавлял Управление внутренних дел в Крыму, на пост министра обороны – Александр КУЗЬМУК.

Станислав НИКОЛАЕНКО может опять возглавить министерство образования, также на эту должность может претендовать Дмитрий ТАБАЧНИК, Юрий ГАЙДАЕВ – министерство здравоохранения, Михаил КУЛИНЯКА – министр культуры, ЯЦУБА – министр регионального развития и строительства, ПОПОВ – министр по вопросам ЖКХ, Василий НАДРАГА или Петр ЦИБЕНКО - министр труда и социальной политики, Александр ЛАВРИНОВИЧ – министр юстиции, Нестор ШУФРИЧ – министр по вопросам чрезвычайных ситуаций, Василий ПРИСЯЖНЮК – министр по вопросам АПК.

А также на пост министра топлива и энергетики предлагают Игоря ТИТЕНКО.