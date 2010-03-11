Герман уже хотела уходить из Администрации назад в ВР

Заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН обещает сдать свой депутатский мандат уже сегодня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на брифинге.

«Как депутат я проголосую сегодня за новое правительство, за новую коалицию и сдам мандат сегодня», - сказала она.

При этом А.ГЕРМАН заметила, что после определенного периода работы в должности заместителя главы Администрации Президента хотела вернуться на работу в Верховную Раду. Однако произошли такие события, по словам А.ГЕРМАН, которые убедили ее, что ее работа нужна Президенту в должности заместителя главы АП.