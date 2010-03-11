Герман уже хотела уходить из Администрации назад в ВР

11:14, 11 марта 2010
Политика
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"Однако произошли такие события..."

Анна ГЕРМАН
Заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН обещает сдать свой депутатский мандат уже сегодня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на брифинге.

«Как депутат я проголосую сегодня за новое правительство, за новую коалицию и сдам мандат сегодня», - сказала она.

При этом А.ГЕРМАН заметила, что после определенного периода работы в должности заместителя главы Администрации Президента хотела вернуться на работу в Верховную Раду. Однако произошли такие события, по словам А.ГЕРМАН, которые убедили ее, что ее работа нужна Президенту в должности заместителя главы АП.

 

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