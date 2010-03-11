В Верховной Раде ожидают Януковича

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уже в ближайшее время прибудет в Верховную Раду, чтобы официально внести кандидатуру Николая АЗАРОВА на должность премьер-министра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН.

Она отметила, что кандидатура Н.АЗАРОВА была рассмотрена коалицией и предложена Президенту.

«Президент эту кандидатуру рассмотрел, и в ближайшее время прибудет в Верховную Раду, чтобы официально представить ее в сессионном зале», - сказала она.

А.ГЕРМАН также отметила, что сегодня окончательно будет сформирован весь состав Кабинета министров.