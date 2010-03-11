В Верховной Раде ожидают Януковича
11:12, 11 марта 2010Политика
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Герман говорит, что Кабмин сформируют сегодня
|Анна Герман
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН.
Она отметила, что кандидатура Н.АЗАРОВА была рассмотрена коалицией и предложена Президенту.
«Президент эту кандидатуру рассмотрел, и в ближайшее время прибудет в Верховную Раду, чтобы официально представить ее в сессионном зале», - сказала она.
А.ГЕРМАН также отметила, что сегодня окончательно будет сформирован весь состав Кабинета министров.
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