БЮТ сегодня сделает заявление
10:58, 11 марта 2010Политика
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Протокол уже подписан
Фракция БЮТ сегодня объявит о переходе в оппозицию.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил первый заместитель лидера фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.
По его словам, уже подписан протокол заседания фракции БЮТ и будет сделано соответствующее объявление.
«Наша фракция идет в оппозицию к политическому курсу коалиции, а также той власти, которая будет сформирована», - сказал он.
А.КОЖЕМЯКИН также добавил, что продолжается формирование оппозиционного правительства, о создании которого будет объявлено сразу после формирования Кабинета министров.
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