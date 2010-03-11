БЮТ сегодня сделает заявление

Фракция БЮТ сегодня объявит о переходе в оппозицию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил первый заместитель лидера фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

По его словам, уже подписан протокол заседания фракции БЮТ и будет сделано соответствующее объявление.

«Наша фракция идет в оппозицию к политическому курсу коалиции, а также той власти, которая будет сформирована», - сказал он.

А.КОЖЕМЯКИН также добавил, что продолжается формирование оппозиционного правительства, о создании которого будет объявлено сразу после формирования Кабинета министров.