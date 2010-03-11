В кулуарах ВР уже знают имена вице-премьер-министров
10:45, 11 марта 2010Политика
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Первым будет Клюев?
В кулуарах Верховной Рады обсуждают претендентов на должности вице-премьер-министров Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, так, претендентом на должность первого вице-премьер-министра называют Андрея КЛЮЕВА, вице-премьер-министра по гуманитарным вопросам - Владимира СЕМИНОЖЕНКО, вице-премьер-министра по региональной политике - Виктора ТИХОНОВА, вице-премьер-министра по экономическим вопросам - Сергея ТИГИПКО.
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