В кулуарах ВР уже знают имена вице-премьер-министров

Первым будет Клюев?

В кулуарах Верховной Рады обсуждают претендентов на должности вице-премьер-министров Украины. Как передает корреспондент УНИАН, так, претендентом на должность первого вице-премьер-министра называют Андрея КЛЮЕВА, вице-премьер-министра по гуманитарным вопросам - Владимира СЕМИНОЖЕНКО, вице-премьер-министра по региональной политике - Виктора ТИХОНОВА, вице-премьер-министра по экономическим вопросам - Сергея ТИГИПКО.

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