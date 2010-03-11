Суд вернул Смешко его дипломатический ранг

10:38, 11 марта 2010
Политика
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Указ Ющенко признан неправомерным

Игорь Смешко
Киевский апелляционный административный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу бывшего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на решение Киевского окружного административного, который признал неправомерным указ Президента Украины от 29 октября 2007 года о лишении дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного посла бывшего председателя СБУ Игоря СМЕШКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Всеукраинской общественной организации «Сила и Честь», которую возглавляет И.СМЕШКО.

По информации пресс-службы, «10 марта 2010 года Постановлением Киевского апелляционного административного суда оставлена без удовлетворения апелляционная жалоба бывшего Президента Украины В.ЮЩЕНКО и подтверждено предыдущее Постановление Окружного административного суда г. Киева от 18 ноября 2009 года, которым суд отменил Указ Президента В.ЮЩЕНКО от 29 октября 2007 года №1025/2007 «Об отмене Указа Президента Украины от 22 января 2004 года №67 «О присвоении Игорю СМЕШКО дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла».

Таким образом, отметили в пресс-службе, суд второй инстанции подтвердил правомерность присвоения И.СМЕШКО в 2004 году дипломатического ранга, и признал, что бывший Президент Украины В.ЮЩЕНКО в свое время противоправно и в нарушение действующей Конституции Украины и законов Украины лишил его этого ранга.

 

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