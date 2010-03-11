Люди Луценко зовут НУ-НС в оппозицию

Депутатская группа «Народная самооборона», входящая в состав фракции “Наша Украина – Народная самооборона”, будет настаивать на переходе фракции в оппозицию и создании объединенной оппозиции в Верховной Раде.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил народный депутат от группы «Народная самооборона» Владимир АРЬЕВ.

По его словам, единственной консолидированной позиции во фракции НУ-НС относительно перехода в оппозицию нет, однако большинство депутатов выступают именно за оппозиционную деятельность.

В то же время он допустил, что некоторые депутаты от НУ-НС все же могут войти в состав коалиции во главе с Партией регионов. «Но группа «Народная самооборона» будет настаивать на том, чтобы в Верховной Раде была создана единая мощная оппозиция, которая бы координировала свои действия», - сказал В.АРЬЕВ.