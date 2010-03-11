«Голос Украины» опубликовал закон об изменениях к Регламенту ВР

Закон Украины «О внесении изменений в ст. 61 Закона Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины» опубликован в газете «Голос Украины» (№43 от 11 марта).

Как сообщал УНИАН, 9 марта Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в ст.61 Закона Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины». Согласно закону, коалиция депутатских фракций - это сформированное по результатам выборов и на основе согласованных политических позиций и на принципах, установленных Конституцией Украины и Регламентом ВР, объединение депутатских фракций, народных депутатов, в которое входят большинство народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады.

Коалиция формируется на протяжении одного месяца со дня открытия первого заседания новоизбранной Верховной Рады или на протяжении 1 месяца со дня прекращения деятельности предыдущей коалиции.

К коалиционное соглашение добавляется список народных депутатов, сформировавших коалицию личными подписями народных депутатов, и такой список является неотъемлемой составляющей коалиционного соглашения.

Также предусмотрено, что коалиция считается сформированной с момента официального объявления об этом председателем на пленарном заседании парламента на основании поданных в аппарат ВР документов.

Сообщение о формировании коалиции, коалиционное соглашение и персональный состав коалиции не позже чем через 4 дня после официального объявления на пленарном заседании о ее формировании публикуется в газете «Голос Украины».

10 марта Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал данный закон.