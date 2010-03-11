Ющенко о Бандере, УПА, Европарламенте и Януковиче

Лидер «Нашей Украины», бывший Президент Виктор ЮЩЕНКО убежден, что Европейский парламент в оценке присвоения Степану Бандере звание Героя Украины продемонстрировал “исторический комплекс”.

Об этом он заявил во время визита во Львов, сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”.

Говоря о периоде Второй мировой войны и его оценке, В.ЮЩЕНКО отметил, что в войне на территории Украины принимали участие не только гитлеровская Германия и СССР, но и национальные освободительные силы. При этом он подчеркнул, что УПА боролась за Украину. «И мы, безусловно, должны сказать, что они - наши герои, потому что они приближали нашу независимость», - сказал лидер «нашеукраинцев». «Страна, которая не уважает своих героев, не будет никогда иметь будущего», - добавил В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что его решение о присвоении С.Бандере звания Героя Украины вызывает много комментариев, однако подчеркнул, что делал это сознательно, потому что люди, боровшиеся за независимость Украины в любое время, являются нашими героями. «И то забвение, которому они были преданы, - несправедливое», - отметил лидер «Нашей Украины».

«Это решение необходимо для нашего становления, самодостаточности, для нашего единения. Я не знаю случаев, когда на лжи можно объединяться. Объединяются всегда на правде», - сказал В.ЮЩЕНКО. При этом он отметил, что «правда не всегда читается». «И, очевидно, нужно еще немного времени, чтобы это мое решение «прочитали»», - сказал бывший Президент. «Убежден, что у нации есть время для этого», - добавил он.

Говоря о вероятности ревизии этого указа, В.ЮЩЕНКО сказал: «Мне больно от того, что кто-то к 9 мая хочет что-то пересмотреть».

В.ЮЩЕНКО также поблагодарил Львовский, Тернопольский, Ивано-Франковский областные советы, которые отреагировали на резолюцию Европарламента.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля депутаты Европарламента одобрили резолюцию о ситуации в Украине, в которой, среди прочего, осудили решение В.ЮЩЕНКО присвоить звание Героя Украины С.Бандере и призвали нового главу государства Виктора ЯНУКОВИЧА пересмотреть это решение.

5 марта В.ЯНУКОВИЧ в ходе визита в Москву пообещал ко Дню Победы отменить указы о присвоении Степану Бандере и Роману Шухевичу звания “Герой Украины”.