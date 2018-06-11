Янукович и ПР приготовили для себя эшафот

Контраргумент у Тимошенко на все обвинения в ее адрес будет убийственный: все они не что иное как попытка Партии регионов оправдать антиконституционный мятеж. Осквернение Конституции тушками

Несколько дней назад я написал статью «Регионалы сделали шаг к стратегической ошибке», в которой обращал внимание на риски, связанные с попыткой победителей избирательной гонки неконституционным способом создать коалиционное большинство (под себя). Но желание получить исполнительную власть в стране - всю и сейчас - сильнее здравого смысла и стратегических интересов лидеров этой партии и ее спонсоров. Донбассовская региональная привычка решить все нахрапом перевешивает здравый смысл. Преграды и риски донецких не пугают.

Во вторник народные депутаты 235 голосами приняли закон об изменениях к Регламенту, которым разрешили себе образовывать коалиционное большинство не только с помощью фракций, но и при участии отдельных народных избранников, которых острословы уже окрестили «тушками». О том, что это противоречит самой сути конституционной реформы, проведенной почти тем самым составом народных депутатов, написано уже много, потому приводить дополнительные аргументы не буду.

Сам факт откровенного пренебрежения Конституцией не вызывает никаких сомнений. В 83 статьи Конституции четко записано, что «В Верховной Раде Украины по результатам выборов и на основе согласования политических позиций формируется коалиция депутатских фракций, в состав которой входит большинство народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады Украины». То есть субъектами коалиции являются лишь фракции, а не отдельные народные депутаты, но при этом необходимо, чтобы депутатов, которые согласятся в составе этих фракций войти в коалиционное большинство, было не менее 226. Оба этих обстоятельства чрезвычайно важны. С одной стороны, Конституция предусматривает обязательность того, чтобы именно депутатские фракции реализовали волю избирателей. Но с другой – для формирования коалиции и, соответственно, правительства необходимо по меньшей мере 226 голосов народных избранников. Очевидно, что почти на протяжении всего срока деятельности правительства Тимошенко этого не было, но это Юлия Владимировна и БЮТ мало учитывали. Желание получить неограниченный доступ к государственным ресурсам и исполнительному влиянию были для них тогда важнее норм Конституции.

Именно это является реальными аргументами и для Партии регионов в их готовности пренебрегать требованиями Конституции. Они хотят того же, а потому им не нужна полноценная коалиция с фракцией НУ-НС, которая соглашается обсуждать создание коалиционного большинства лишь в случае готовности Партии регионов отдать должность премьер-министра представителю НУ-НС и наложить мораторий на все раздражающие гуманитарные проблемы. Не хочет ПР и перевыборов парламента, потому что в этом случае в ВР обязательно попадут довольно крупные депутатские фракции политических сил, возглавляемых Сергеем Тигипко и Арсением Яценюком, и без них скорее всего невозможно будет образовать коалиционное большинство, а следовательно, придется делиться должностями, и прежде всего премьерской.

Партия регионов на службе у БЮТ

Во-первых, такими шагами Партия регионов оказывает просто неоценимую услугу госпоже Тимошенко. Они дают ей шанс сохранить политическое будущее. Представьте себе коалицию ПР – НУ-НС - БЛ во главе, например, с Арсением Яценюком. В этом случае НУ-НС мог бы, с одной стороны, сдерживать слишком резкие шаги «регионалов» в гуманитарной сфере и таким образом обосновывать избирателям свое участие в коалиции, не давая Тимошенко возможности пиариться на этой теме, с другой – разоблачая все те злоупотребления и проблемы, которые создало правительство Тимошенко, валить ее рейтинг. А если бы при этом новое правительство смогло вывести экономику из тяжелого кризиса и начать хотя бы некоторые реформы, например, в налоговой сфере, то рейтинг Тимошенко падал бы еще стремительнее. И что хуже всего для нее, после выборов в 2012 году у БЮТ было бы еще меньше шансов принять участие в создании новой коалиции. То есть у БЮТ и Тимошенко, даже при условии сохранения достаточно большой парламентской фракции, был реальный риск постепенно превратиться в маргинальную оппозицию, которая фактически ни на что не влияет.

Пользуясь случаем прибавлю, что коалиция ПР - НУ-НС - БЛ выглядит более естественно, чем коалиция БЮТ – НУ-НС - БЛ. Дело в том, что правые политические силы - ПР и НУ-НС - преимущественно разделены раздражающими гуманитарными вопросами. В то же время с точки зрения экономической политики их взгляды объективно ближе. То есть во многом либеральная и правоцентристская (консервативная) идеологии ПР и почти всех политических сил, представленных в НУ-НС, отображают интересы похожих социально-экономических групп. И хотя разногласия между интересами большого бизнеса, представленного в ПР, и малого и среднего бизнеса, в большей степени представленного в НУ-НС, периодически возникали бы, но они значительно менее глубокие, чем те, с которыми сталкивались все это время «левый» БЮТ и «правый» НУ-НС. Отличия в идеологии и апелляция фактически к принципиально разным социальным группам – наемным работникам и наймодателям, в сочетании с особенностями характера Тимошенко и ее постоянным использованием «левого» или «левацкого» социального популизма, создавали и, уверен, будут создавать в будущем глубинные проблемы для эффективного сотрудничества БЮТ и политических сил, представленных в НУ-НС. Единственное, что их может объединять, - это общий враг в гуманитарной сфере. Формированием и гиперболизацией образа этого врага в глазах избирателей всячески будет заниматься БЮТ, и. не исключительно, будет способствовать этому своими шагами сама ПР. Недаром Тимошенко «назначила» себя лидером оппозиции именно возле памятника Тарасу Шевченко.

Что может «переплюнуть» антиконституционный мятеж?

Вторым следствием неконституционного формирования коалиции будет «обнуление» всех обвинений со стороны ПР и Виктора Януковича в адрес госпожи Тимошенко. Ее контраргумент относительно всех обвинений будет убийственным: все они не что иное как попытка ПР оправдать совершение антиконституционного мятежа и незаконного захвата исполнительной власти. И никакие доказательства коррупционных действий со стороны Тимошенко в должности премьер-министра тут уже не будут работать. Более того, в глазах ее избирателей они все равно будут выглядеть менее значимыми по сравнению с действиями относительно неконституционного захвата власти.

Создание нелегитимным способом проправительственной парламентской коалиции и фактически исключение из системы раздела должностей представителей Яценюка и Ющенко также существенно сужает общественное доверие ко всем шагам, которые будет предпринимать ПР в дальнейшем. Более того, это выталкивает этих политических деятелей в системную оппозицию к президенту Януковичу и ПР. А это, в свою очередь, закладывает серьезные проблемы для любого сотрудничества ПР с политическими силами, связанными с этими политиками, как в местных органах власти (после местных выборов), так и в парламенте - после парламентских выборов, которые, с достаточно высокой вероятностью, состоятся все же раньше от 2012 года.

Таким образом, сегодняшние шаги «регионалов» могут создать для них существенные проблемы в отношениях со всеми основными политическими силами. Надеяться в будущем им можно будет лишь на коммунистов и Блока Литвина, но их электоральные достижения могут оказаться такими мизерными, что это будет напоминать гуманитарную помощь со стороны ПР этим политическим силам, и не факт, что это им поможет.

Янукович принимает огонь на себя? Еще одним чрезвычайно тяжелым следствием получения ПР полного контроля за исполнительной властью будет необходимость нести всю ответственность за социально-экономические трудности, с которыми неминуемо столкнутся граждане страны. Наследство, которое Юлия Владимировна оставляет Партии регионов, окажется настолько тяжелым, что даже предвыборные страшилки ПР могут оказаться детской шалостью. Катастрофическая ситуация с государственными финансами, банковской системой, социальной сферой, особенно с учетом фактического банкротства пенсионной системы, будет требовать забыть обо всех социальных обещаниях, заняться затягиванием поясов и осуществлением непопулярных шагов. И если сначала разговоры о наведении порядка будут восприниматься избирателями положительно, и они даже будут готовы закрывать глаза на пренебрежение Конституцией, то с каждым днем все социальные проблемы все больше будут связывать именно с сомнительной легитимностью правительства. А вся оппозиция, прежде всего БЮТ и Тимошенко, постоянно будут напоминать об этом гражданам.

Как далеко зайдут коммунисты Кроме того, возможности для любых непопулярных шагов вновь созданного правительства будут ограничены самим форматом коалиции ПР – БЛ - КПУ.

Шаги ПР по русификации Украины и возобновлению коммунистических мифов относительно исторических событий и фигур будут восприниматься коммунистами «на ура», но необходимые решения, связанные с перезрелой необходимостью монетизации социальных льгот, повышением пенсионного возраста, реформой ЖКХ, в которой не обойтись без достаточно жестких и непопулярных шагов (например, без принуждения платить за коммунальные услуги своевременно и в полном объеме) под любым предлогом будут саботироваться. А рассчитывать на поддержку со стороны НУ-НС и тем более БЮТ будет невозможно.

Сама ПР своим решением поставить под полный контроль правительство приведет к тому, что все оппозиционные политические силы будут воспринимать ПР и президента Януковича как эдаких оккупантов. К ним вынуждены будут обращаться и апеллировать как к власти, но ни при каких условиях не будут поддерживать и способствовать их деятельности. Ведь они, пренебрегая волей части (большей) граждан, захватили власть в стране. Тогда пусть покажут сами, как смогут управиться со всеми проблемами, которые накапливались еще с советских времен и которые ни одно правительство не осмеливалось разрешить.

К тому же в правительстве под руководством ПР фактически будет некому объяснять его действия обществу. Ни Виктор Янукович, ни Николай Азаров не выделяются умением убеждать граждан в правильности своих действий. И если даже в России, с ее почти 500-миллиардными золотовалютными резервами и тотальным контролем СМИ, непрестанно, с каждым днем растет социальное напряжение, - то можно представить, что будет происходить в Украине.

Виктору Януковичу и ПР не стоило бы забывать и о результатах президентских выборов в Киеве. Большинство их избирателей здесь – это люди преклонных лет, которые хоть и голосуют, но участия в митингах на защиту президента Виктора Януковича и ПР не будут принимать. А Украина - не Россия. Тут запугиванием не возьмешь. Тут нужно объяснять и убеждать.

Ловушка для Партии регионов Таким образом, ПР и Виктор Янукович сейчас уверенно загоняют себя в передрягу...

Главные проблемы ожидают их даже не тогда, когда они будут предпринимать не очень взвешенные шаги в гуманитарной сфере. А когда будут пытаться переустроить страну под себя. Именно тогда они почувствуют, что такое реальное сопротивление и насколько гражданское общество за эти годы укрепилось.

При этом хочу успокоить истериков, которые шумят о превращении Украины в провинцию России. Уверен, что этого не будет. Объективные интересы украинских политических элит и бизнеса, в том числе ориентированных на ПР, почти не пересекаются с интересами российских элит.

Да и угроза сепаратизма, чему целеустремленно, все годы украинской независимости способствуют российские спецслужбы, даже уменьшатся, потому что вряд ли ПР будет помогать тем или другим деятелям в Севастополе и в целом в Крыму в их попытках поставить под сомнение территориальную целостность Украины. Скорее наоборот. Подавление таких проявлений будет осуществляться куда решительнее и жестче, чем во времена президентства Кучмы, не говоря уже о Ющенко.

Более того, Россия может в ближайшие годы столкнутся с такими мощными тектоническими процессами функционирования всей российской государственности, что ей будет не до Украины.

И никаких принципиально новых угроз для украинской государственности как таковой, уверен, не появится. Другое дело, что развитие Украинского государства, не как определенной суверенной территории, а как совокупной жизнедеятельности граждан Украины, будет сталкиваться с огромными проблемами, связанными с несостоятельностью политической элиты проводить реформы и неготовностью хотя бы немножко думать не о собственных интересах, а об интересах народа. И последние шаги ПР - яркое подтверждение этому.

Борис Кушнирук