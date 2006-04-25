Президент Украины наградил Гендиректора ЮНЕСКО

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО наградил Генерального директора ЮНЕСКО Коичиро МАЦУУРУ орденом Ярослава Мудрого ІІ степени и лично вручил ему эту высокую награду.

Как сообщает пресс-служба Президента, встреча главы государства с Генеральным директором ЮНЕСКО прошла сегодня в Киеве. (К.МАЦУУРА прибыл в Украину для участия в мероприятиях, приуроченных к 20-й годовщине Чернобыльской катастрофы – УНИАН).

Гендиректор ЮНЕСКО награжден за выдающийся личный вклад в дело сохранения мирового культурного наследия и развитие сотрудничества Украины и ЮНЕСКО в интеллектуальной сфере.

Генеральный директор ЮНЕСКО, со своей стороны, вручил Президенту Украины золотую медаль ЮНЕСКО с изображением эмблемы организации. «Эта медаль является свидетельством того, что делает Украина в деле сохранения и развития общечеловеческих ценностей», – сказал глава государства, принимая награду.

С украинской стороны во встрече также приняли участие министр иностранных дел Борис ТАРАСЮК, министр по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Виктор БАЛОГА, вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам Вячеслав КИРИЛЕНКО, первый заместитель министра иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО.

Стороны обсудили двустороннее сотрудничество Украины с Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Эта организация на протяжении многих лет активно помогала Украине решать проблемы, связанные с преодолением последствий аварии на ЧАЭС.

Также сегодня В.ЮЩЕНКО вместе с Екатериной ЮЩЕНКО провели неформальную встречу с участниками Гуманитарного форума «Возрождение, обновление и развитие человека».