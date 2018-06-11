Вече Тимошенко: Луценко покаялся, Кармазин благословил (фоторепортаж)

К памятнику Шевченко Тимошенко приехала вся в белом в сопровождении самых верных нардепов: Томенко, Тарасюка, Шкиля, Стретовича, Кармазина, Герасимюк, Соболева, Яворивского и др. В парке с украинскими флагами и бело-сердечной символикой ее уже ждали около 5 тысяч сторонников, преимущественно пожилых людей, притаптывавших на месте под песню “Із сиром пироги” в попытках согреться. Немолодые женщины, чтобы увидеть живьем любимую “Юлю”, пытались по заметенному снегом холму залезть к памятнику Шевченко. Не всем это удавалось с первого раза, поэтому некоторые почтенные дамы распластались прямо на снегу.

– Юля! Юля! – радостно скандировали они, увидев лидера БЮТ.

– Добрый день, мои дорогие! – с традиционной улыбкой обратилась к собравшимся Тимошенко, начав вече. – В сложные решающие времена украинцы всегда обращались к Кобзарю, к своему национальному пророку. Сегодня, как никогда, нам нужно прийти к Тарасу, сверить свои помыслы и надежды с его гениальным словом... Именно здесь происходили начала всех акций: “Восстань, Украина”, “Украина без Кучмы”... Эта волна переросла в известную во всем мире Оранжевую революцию... Янукович собирается ехать в Канев и вкладывать деньги в памятники, но при этом каждым своим действием, словом, мыслью он против Украины и всего украинского... Я думаю, что нельзя допускать тех плохих традиций, когда можно делать что угодно, а потом съездить в Канев и, в сущности, получить себе индульгенцию. Не нужно такого обмана. Я думаю, что как раз такие люди и выступают достойными наследниками жалкого малороссиянства. Против таких землячков и выступал Шевченко и боролся с ними, их он осуждал как изменников своего народа... Шевченко был и всегда останется чужим для таких, как Янукович и его окружение. Как, в конечном итоге, Янукович и его окружение чужие и для Ахматовой, и для Чехова.

Упоминание о Януковиче вызывало шквал эмоций у моей соседки справа – пожилой полной дамы.

– Я бы за Януковича на митинг в жизни не пошла бы. Ни за какие деньги. А здесь стою мерзну бесплатно, – гордо говорила она мужчине рядом и начала цитировать ему “народное творчество”. – “Я русский забыл бы только за то, что им разговаривал Ленин”. Хотя я очень люблю Есенина, уважаю его. Но!..

В конце речи Тимошенко призывала украинцев быть бдительными и не допустить “наихудшего развития событий”, а для этого по всей стране нужно начать процесс объединения.

– Я убеждена, что власть, которая приходит таким нечестным фальсифицированным фальшивым путем, она ненадолго. Вы в это верите? – обратилась она к собравшимся.

– Да, – загудел парк.

– Это так и есть. Не может власть в Украине, которую дает народ, Господь, прибираться к рукам технологиями и обманом. Я вместе с вами верю, что они ненадолго. И мы с вами поможем им, чтобы они были ненадолго. Так, как мы с вами всегда это делали.

Николай Томенко в своем обращении вспомнил об изменниках “демократах-патриотах”, которые пошли к Януковичу за портфелями и “длинным рублем”.

– Есть “либеральные патриоты”, которые говорят, что готовы работать с Януковичом только за конкретные финансовые преференции. “Демократические” – только за должности. Настоящие патриоты и демократы должны сегодня быть в оппозиции.

Борис Тарасюк цитировал Шевченко: “І премудрого немудрий одурить”, намекая на Тимошенко и Януковича.

– Он будто смотрел в 2010 год... Нам необходимо было идти на выборы всем, объединиться вокруг единого кандидата Юлии Тимошенко. Этого не случилось, потому что некоторые псевдопатриоты и гетьманчики решили подорвать наше единство, подорвать единство великого украинского народа. В результате нас обманули неслыханной фальсификацией, украли победу нашего кандидата Юлии Тимошенко. Нам нужно объединиться в демократическую оппозицию, но должен быть лидер. Кто наш лидер? – спросил он у собравшихся.

– Юля! – опять оживился народ.

– Юля Тимошенко! – радостно вторил Тарасюк и завершил речь словами Шевченко. – “Борітеся – поборете!” Вам Бог помогает!

Пришел поддержать Тимошенко и полевой командир Майдана Юрий Луценко. Сначала он погрузился в воспоминания о лучших в его жизни 17 днях и ночах на Майдане, а затем решил и “покаяться”.

– Измена стояла и на Майдане. Должен покаяться. И лично принести извинения всем тем, кого я призывал скандировать "Ющенко!". Именно он сделал все, чтобы Янукович стал Президентом Украины.

– Ганьба! – опять гудела толпа.

– Ющенко выбрал дорогу путь предательства, – продолжал Луценко. – С первого до последнего дня он боялся одного – чтобы кто-то не работал лучше его, чтобы кого-то люди не полюбили больше его и чтобы они не вспомнили, кто сделал его Президентом, чтобы никто не скандировал “Юля!”, чтобы видели только его, возлежащего на троне, ни черта ни делающего для своего народа, но требующего за это наибольших почестей.

Речь Луценко прервали одобрительные аплодисменты и возгласы “Браво”.

– Больше всего, что я ему не могу простить, то, что свое лежебоцтво он прикрывал псевдопатриотическими лозунгами. Я знаю сегодня множество людей, которые боятся надевать вышиванку, потому что в ней ходит Ющенко – бездельник и изменник украинского народа... Одного не понимаю, почему Ющенко не пришел на инаугурацию Януковича? Это был его праздник.

– Ганьба! – опять зазвучало вокруг.

И среди толпы активно начались разговоры о том, как Ющенко изменил Тимошенко и привел к власти Януковича.

– Где те, кто сказали "покупай украинское", где они сегодня? Их уже купили, только не за украинские деньги, а с американскими Президентами. И потому их здесь нет сегодня, – возмущался действиями изменников Кармазин. – Любому напитку нужно отстояться. Любая вода имеет какой-то осадок, и этот осадок выпал, а где-то что-то всплыло, и оно сегодня там, где оно не тонет и создает коалицию. Я надеюсь, что чистая хрустальная вода здесь, и она соберется в большой поток, который сметет все то нечестное. Потому что проводник у нас Шевченко, потому что возглавлять оппозицию должен и будет Юлия Владимировна. И пусть Господь даст ей силы, а Тарас Григорьевич - мудрости.

Последним выступал Сергей Соболев:

– Мы все здесь понимаем, что такой угрозы после 18 годов независимости, у нас еще не было. Вспоминали здесь Ющенко, а подросла новая поросль, эти сорняки: яценюки и черновецкие, костенки, готовые предавать Украину, создавать так называемые технические правительства и технические коалиции. Они уже все продали, потому что они только и говорили “покупай украинское”, а реально они продавали все украинское.

Соболеву и выпала миссия зачитать резолюцию вече украинских патриотов о создании объединенной демократической коалиции.

– Чтобы противостоять этому антиукраинскому нашествию, мы, участники вече, перед памятником Тараса Шевченко в городе Киеве решили объединиться для защиты Украины. Вече постановляет: образовать объединенную демократическую оппозицию, в состав которой войдут все общественные и политические силы, которые будут отстаивать национальные интересы. Это будет украинская оппозиция к незаконной антиукраинской власти.

За резолюцию даже голосовали поднятием рук. Как зафиксировал нардеп – единогласно.

– Кто за то, чтобы избрать лидером оппозиции Юлию Тимошенко? – обратился он к собравшимся.

Все опять подняли вверх руки.

– Ура! Юля! – толпа гудит в очередной раз.

– Юля! Юля! – радостно скандирует Соболев.

Наконец почти двухчасовое вече окончилось и сторонники Тимошенко быстро побежали греться. Кто-то доставал из пакетов предусмотрительно припасенные термосы с чаем, кто-то оккупировал ближайшие кафешки.

– Мы поддерживали и поддерживаем Юлю, – делились со мной супруги-киевляне после вече. – Мы никогда не верили и не поверим, что победил Янукович. Никогда. Это в голову не укладывается.