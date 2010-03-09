Заседание ВР закрыто: депутаты не смогли принять ни одного решения
18:12, 09 марта 2010Политика
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Завтра на том же месте в тот же час
Вечернее пленарное заседание Верховной Рады закрыто.
Как передает корреспондент УНИАН, во время вечернего пленарного заседания ВР рассмотрела 6 проектов законов, однако ни по одному из них депутаты не смогли набрать необходимого количества голосов для принятия.
Не голосовали за принятие большинства документов депутаты от БЮТ и НУ-НС.
Следующее пленарное заседание начнется завтра в 10.00.
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