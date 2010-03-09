Заседание ВР закрыто: депутаты не смогли принять ни одного решения

Вечернее пленарное заседание Верховной Рады закрыто.

Как передает корреспондент УНИАН, во время вечернего пленарного заседания ВР рассмотрела 6 проектов законов, однако ни по одному из них депутаты не смогли набрать необходимого количества голосов для принятия.

Не голосовали за принятие большинства документов депутаты от БЮТ и НУ-НС.

Следующее пленарное заседание начнется завтра в 10.00.