Украинцы проголосуют за того, кто пообещает теплые батареи?

Директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий БАЛА считает, что будущие местные выборы могут существенным образом «перекроить» политическую карту Украины.

Об этом говорится в комментарии В.БАЛЫ, переданном агентству УНИАН.

Эксперт отмечает, что такое идеологическое противостояние как «ЯНУКОВИЧ – ТИМОШЕНКО» не будет иметь того веса, который был во время президентской кампании. «Эти выборы подтвердят степень идеологического разочарования общества. Нынешние лидеры общественных симпатий слишком увлеклись идеологическим противостоянием, забывая о реальных проблемах, беспокоящих рядового украинца», - подчеркнул он.

В.БАЛА убежден, что наиболее востребованными станут модели решения локальных проблем – жилищно-коммунальное хозяйство, земельные отношения, транспорт, медицина.

«Скорее всего, можно ожидать массового голосования не за традиционных политических «тяжеловесов», а за новые проекты, ориентированные на конкретный регион или на решение конкретной проблематики. Социология показывает, что вопросы ЖКХ, медицинского обеспечения, транспорта, экологии, земельных отношений выходят на первый план», - отметил эксперт.

Поэтому, прогнозирует В.БАЛА, «тот, кто сможет гарантировать людям теплые батареи зимой и качественные услуги ЖЭКа, вполне может собрать приличный урожай на местных выборах».