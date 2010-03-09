Украинцы проголосуют за того, кто пообещает теплые батареи?
Прогноз эксперта
Директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий БАЛА считает, что будущие местные выборы могут существенным образом «перекроить» политическую карту Украины.
Об этом говорится в комментарии В.БАЛЫ, переданном агентству УНИАН.
Эксперт отмечает, что такое идеологическое противостояние как «ЯНУКОВИЧ – ТИМОШЕНКО» не будет иметь того веса, который был во время президентской кампании. «Эти выборы подтвердят степень идеологического разочарования общества. Нынешние лидеры общественных симпатий слишком увлеклись идеологическим противостоянием, забывая о реальных проблемах, беспокоящих рядового украинца», - подчеркнул он.
В.БАЛА убежден, что наиболее востребованными станут модели решения локальных проблем – жилищно-коммунальное хозяйство, земельные отношения, транспорт, медицина.
«Скорее всего, можно ожидать массового голосования не за традиционных политических «тяжеловесов», а за новые проекты, ориентированные на конкретный регион или на решение конкретной проблематики. Социология показывает, что вопросы ЖКХ, медицинского обеспечения, транспорта, экологии, земельных отношений выходят на первый план», - отметил эксперт.
Поэтому, прогнозирует В.БАЛА, «тот, кто сможет гарантировать людям теплые батареи зимой и качественные услуги ЖЭКа, вполне может собрать приличный урожай на местных выборах».