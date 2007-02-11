Литвин о вреде парламентского большинства, двупартийности и загадочных мешков

В Украине существует тревожная тенденция к разрушению парламентаризма, который должен был бы стать местом общеукраинского диалога. Об этом заявил в интервью еженедельнику «Главред», которое будет опубликовано в понедельник, экс-председатель Верховной Рады, лидер Народной партии Украины Владимир ЛИТВИН.

По словам политика, «сегодня такого диалога нет. Одни других не слышат, потому что есть стабильное большинство в 245–250 голосов, принимающее нужные решения». «Это может привести к тому, что нам придется понижать планку общественного развития. Поскольку для правительства всегда более комфортно принимать те решения, которые можно выполнить и о которых не нужно думать «на вырост». Но это будет такой себе вымышленный комфорт, когда мы будем развиваться, исходя из того, что в нас останется после растаскивания страны олигархами», - отметил В.ЛИТВИН.

Отвечая на вопрос о возможности создания в ближайшие годы условий для двухпартийной системы, он выразил сомнение: «Сомнительно. Это сегодня навязывают искусственно. Политтехнологи, политологи, если они не задействованы где-то на выборах в других странах, пытаются нарисовать себе много схем. Именно к таким я бы отнёс идею постройки двухпартийной системы. Она никоим образом не будет двухпартийной».

По мнению В.ЛИТВИНА, «те политические партии, которые активно будут поддерживать этот документ, проголосуют против себя».

Экс-председатель Верховной Рады выступает также за «цивилизованный избирательный закон, когда в нашей стране будет 450 округов, чтобы партия в каждом округе выдвигала своего кандидата». «Считаю, мы обречены прийти к такой системе, поскольку люди не хотят и не будут больше покупать неизвестно что в мешке, как это случилось в Киеве», - заявил В.ЛИТВИН.