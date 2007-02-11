Катеринчук: Президент должен распускать Верховную Раду каждый год

Гражданские движения “Народная самооборона” и «Европейская платформа для Украины», возглавляемые Юрием ЛУЦЕНКО и Николаем КАТЕРИНЧУКОМ, будут требовать проведения референдума по вопросу роспуска Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал лидер «Европейской платформы для Украины» Н.КАТЕРИНЧУК, выступая сегодня на митинге «Народной самообороны» в Черкассах.

«Мы вместе с «Народной самообороной» будем требовать референдума, будем делать все, чтобы у Президента появился инструмент для роспуска парламента», - заявил Н.КАТЕРИНЧУК.

По его убеждению, “Президент должен распускать Верховную Раду каждый год для того, чтобы в украинский политикум пришла другая молодежь, чтобы появилась новая политическая элита, которая не будет думать о советском».

Также Н.КАТЕРИЧУК подчеркнул, что такие инициативы, как «Народная самооборона» и «Европейская платформа для Украине», созданы с целью научить людей требовать от политиков выполнения своих обещаний.

«Наша задача - научить людей требовать от политиков правды», - отметил Н.КАТЕРИНЧУК.