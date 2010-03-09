«Незаконнорожденная» коалиция может появиться уже сегодня, считают в БЮТ

Лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО считает, что уже сегодня может быть создана парламентская коалиция, а завтра - сформировано правительство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

На вопрос журналистов, когда может быть создана коалиция в Верховной Раде, И.КИРИЛЕНКО ответил: «Думаю, что сегодня. А завтра уже может голосоваться правительство».

В то же время он отметил, что данная коалиция будет «незаконная, неконституционная». При этом, по его словам, в ее состав могут войти 235 народных депутатов.