ПР уже получила согласие на коалицию от одной фракции?

Фракция Блока Литвина войдет в коалицию с Партией регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, такой вывод можно сделать со слов народного депутата Олега ЗАРУБИНСКОГО (фракция Блока Литвина), высказанных в интервью журналистам.

Он отметил: «Наше сегодняшнее голосование (речь идет о голосовании за изменения к Регламенту Верховной Рады, которые фракция Блока Литвина поддержала – УНИАН) засвидетельствовало нашу позицию”.

О.ЗАРУБИНСКИЙ добавил, что данное голосование также «засвидетельствовало то, что мы считаем, что в условиях хаоса, в условиях чрезвычайно сложных и непредсказуемых процессов в экономической сфере, должны быть ответственные люди в ВР и должно быть как минимум 226 (депутатов)».

При этом он отметил: «От ответственности мы никогда не уклонялись».