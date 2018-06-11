Американцы сравнивают Януковича с Бушем, Техас - с Донецком

Белый дом дипломатично немногословен по адресу нового президента Украины Виктора Януковича. Как известно, на четвертый день после выборов, президент США Барак Обама по телефону поздравил Януковича, задекларировав свою готовность работать с новым украинских лидером. Больше мнений относительно перспектив президентства Януковича теперь можно услышать в среде американского околополитического истеблишмента: политических аналитиков, общественных деятелей, бывших дипломатов и чиновников. Мнение этих людей в большой мере отображает позицию американской власти, а также влияет на ее формирование.

Неудовлетворенность предшественником

Уход Ющенко воспринимается как закономерный результат его политики. Практически все эксперты, с кем приходилось общаться автору, разочарованы лидером Оранжевой революции и не жалеют, что он бесславно закончил свое президентство с 5-процентным результатом в первом туре выборов. То, что в результате демократических выборов власть в Украине сменилась, воспринимается положительно, даже если выбор украинцев не является идеальным для США.

Богдан Футей, судья Федерального суда Соединенных штатов, который на этих выборах был международным наблюдателем, считает, что победа Януковича – это следствие политики Ющенко. На конференции Вашингтонской группы, которая прошла в американской столице в феврале, Футей рассказал, что присутствовал на участках, где голосовали Ющенко и Кучма. Ющенко, голосуя во втором туре выборов, сказал прессе, что украинцам будет стыдно за свой выбор, однако это демократия. Когда журналисты, спросили Леонида Кучму, что он думает о реплике Ющенко, тот ответил, что ему тоже было бы стыдно, если бы он получил 5% голосов на выборах президента. «Это был хороший ответ, ведь это правда», - резюмировал судья.

Давид Кремер, старший научный сотрудник Фонда Маршала, который тоже наблюдал за украинскими выборами, увидел негативный «эффект Ющенко». Кремера поразило насколько жестко Ющенко критиковал Юлию Тимошенко, пытаясь дискредитировать ее накануне выборов, и призывал голосовать против всех во втором туре.

Культурные вкусы Ющенко разошлись с его политикой, считает Семюэль Чарап, аналитик Центра за американский прогресс: «Ющенко искренне хотел интегрировать Украину в евроатлантическое сообщество, однако постоянными дрязгами и невыполненными обещаниями за время своего президентства от взорвал международную репутацию своего государства и дискредитировал проект вестернизации Украины». И Ющенко, и Тимошенко являются продуктами кучмовской эры и придерживаются методов и этики элит, которая возникла в то время, отмечает Чарап. Оранжевая революция состоялась не ради них, просто им повезло очутиться в нужном месте в нужное время.

За Ющенко признают едва ли не единственное достижение - инициирование процесса национального самоосознания украинцев. «Поезд тронулся, и вряд ли новой власти удастся остановить этот процесс», - сказал профессор политологии Ратгерского университета Александр Мотыль во время обсуждения украинских выборов в Колумбийском университете Нью-Йорка. Со стороны Януковича было бы очень неумно перечеркивать эти начинания Ющенко, ведь он рискует оттолкнуть от себя запад Украины, считает профессор Мотыль.

После того, как Ющенко так горько разочаровал США, американцы значительно снизили свои надежды относительно Украины. И это может сыграть на руку Януковичу. Любые его успехи будут замечены и оценены.

Москва будет разочарована?

В среде американских экспертов распространено мнение о том, что так же как прозападный президент Ющенко пять лет разочаровывал своей политикой Запад, сейчас пришла очередь пророссийского президента Януковича разочаровывать Россию.

То, что Янукович - лакей Москвы, - это миф, заверяет Семуэль Чарап: «Возможно, новая украинская власть ближе к России, чем к Западу, однако не культурные вкусы, а рациональные расчеты определяют политику». Янукович представляет группу с экономическими интересами и является экономическим националистом, убежден Чарап. Люди, которые стоят за Януковичем не хотят соревноваться с российскими олигархами на своих рынках.

Адриан Каратницкий из Атлантического Совета во время дискуссии в Колумбийском университете поделился своими наблюдениями, что за время после Оранжевой революции Янукович и его окружение трансформировались: они осознали себя украинцами, если не культурно, то политически и экономически. Эксперт считает, что олигархи, которые окружают Януковича заинтересованы в первую очередь в сохранении своего бизнеса и собственности, и им нужно относительно демократичное и стабильное государство с гарантиями неприкосновенности частной собственности, как это есть на Западе.

Пренебрежительное отношение российской власти к Януковичу во время его визитов в Москву в пост-помаранчевый период психологически оттолкнуло его, рассказал Каратницкий. К тому же, Партия регионов во время предвыборной кампании неоднократно жаловалась на то, что симпатии и поддержка Москвы - на стороне Тимошенко.

Янукович получил ограниченный мандат, не набрав абсолютного большинства во втором туре и победив Тимошенко с мизерным отрывом. Как высказался Джеймс Грин, экс-представитель НАТО в Украине: «Блиц криг» не удался!». Если Янукович хочет быть легитимным президентом всей Украины, а не одного лишь востока, ему необходимо завоевать доверие избирателей западных и центральных регионов, а значит не бросаться сломя голову в российские объятия.

Украинский Буш Из-за склонности к конфузам, американцы сравнивают нашего нового президента со своим прежним президентом Джорджем Бушем младшим.

Во время дискуссии в Колумбийском университете профессор Александр Мотыль развил тему сопоставления этих двух лидеров. Разумеется между ними есть отличия, в частности, то, что Буш - выходец из элиты, а Янукович – из низов общества. Однако многие вещи делают их похожими, считает Мотыль.

И у Буша, и у Януковича была бурная молодость, они впутываясь в истории, которые не к лицу будущему президенту.

Парадоксально и то, как гарвардское образование Буша совмещалось с большим количеством бессмысленных ошибок, «бушизмов», в его выступлениях. Так же озадачивает профессора Мотыля то, как Виктор Янукович смог одновременно руководить Донецкой обладминистрацией и защитить докторскую диссертацию.

Как и Буш, Янукович страдает от неприятия большой частью общества. Негативный рейтинг Януковича перед выборами превышал его позитивный рейтинг.

Имидж Техаса, вотчины Буша, в США напоминает стереотипы украинцев о Донецке. Техас воспринимается как экономически мощный регион, заселенный грубыми и самонадеянными ковбоями, которые неграмотно говорят и не уважают других. Не так ли видят представителей Донецка, скажем, киевляне?

Ожидания Запада

Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер, в настоящее время аналитик института Брукинса, посоветовал США и Европе использовать политику «кнута и пряника» в отношениях с новой украинской властью.

Так, он призывал Запад поздравить демократически избранного президента Януковича, в то же время предостеречь его, что Запад отвернется от него, как только он попробует отойти от принципов демократии.

Пайфер считает, что украинский президент должен принять тяжелые решения и провести непопулярные реформы. Очевидно, что это лучше сделать в начале президентского срока, а не в конце. «Если же новая власть не отважится на эти сложные реформы, мы останемся друзьями, однако Украина не должна надеяться на то, что США будет помогать ей налаживать отношения с Международным валютным фондом», - намекнул Пайфер во время конференции Вашингтонской группы.

Присутствующий на конференции представитель Государственного департамента США, ответственный за Украину, поддержал посла Пайфера, отметив, что, чтобы разморозить приостановленную программу экстренной помощи от МВФ, США будут настаивать на осуществлении Украиной экономических реформ.

Экономист Андрес Ослунд из Института международной экономики Петерсона во время своих публичных лекций неоднократно растолковывал, какие именно непопулярные реформы нужно провести Януковичу. Среди прочего речь идет о сокращении социальных расходов, что предусматривает увеличение пенсионного возраста для мужчин и для женщин, отмену разного рода субсидий, снижение неоправданно высоких «номенклатурных» пенсий и отмену льгот бывшим чиновникам, и даже сокращение числа учителей и количества коек в больницах.

Деймон Вилсон из Атлантического совета США, считает, что у России есть своя стратегия в отношении Украины, тогда как сама Украина и Запад еще не сформировали стратегий. «Действия президента Януковича дадут возможность США занять более активную позицию относительно Украины, вместо того чтобы пассивно наблюдать, что произойдет с древней нацией, государственность которой настолько неуверенная», - сказал Вилсон. Он дал перечень вопросов, на которые США будет обращать особое внимание: признание Южной Осетии и Абхазии, отношения с Грузией, а также с Молдовой и Беларусью, положение российского флота в Крыму, газотранспортный консорциум с Россией, развитие отношений с ГУУАМ, балансирование между ЕЭП и ЕС, серьезность намерений относительно зоны свободной торговли с ЕС, торговля оружием с определенными странами, сотрудничество со США относительно ядерного разоружения, кооперация с НАТО и МВФ.

Деймон Вилсон, который не рассматривает победу Януковича как успех российской стратегии, а скорее как провал политики Ющенко и Тимошенко, признался, что США все-таки разочарованы Украиной. «Мы действительно верили, что агрессивная позиция Киева может драматично приблизить Украину к Западу, - вспоминает Вилсон оранжевую эйфорию в администрации Буша, когда он работал в Совете национальной безопасности США. - Однако сейчас это окно возможностей закрылось, и будущее Украины является неопределенным».

В целом проблема «усталости от Украины» остается и дальше актуальной. Как высказался посол Пайфер, украинское направление едва заметно на вашингтонском радаре.

Елена Трегуб, Вашингтон