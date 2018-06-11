Вехи недели: Коалиция умерла, Лозинский подан, Тимошенко жаждет реванша

Демократическая парламентская коалиция испустила дух по решению лидеров четырех парламентских фракций и примкнувшего к ним спикера. Юлия Тимошенко готовится перейти на национал-демократическую политическую платформу. Виктор Янукович попытался найти общий язык с Брюсселем и Москвой.

Коалиция фракций БЮТ, НУ-НС и Блока Литвина умерла тихо и без мучений. «Удар милосердия», как многократно было обещано, был нанесен 2 марта, и коалицию не спасло даже принудительное возвращение во фракцию БЮТ троих перебежчиков, среди которых Герой Украины Григорий Омельченко – двигатель «дела педофилов», в котором фигурировали трое его партайгеноссе. Пока бютовцы на публику демонстрировали принципиальность и ругались со спикером, их оппоненты из Партии регионов готовились к решительному наступлению. На стороне последних – симпатии и аппаратный опыт Владимира Литвина, решившего, что «подносить патроны» действующему президенту намного лучше, чем «бросаться под танк» с именем Юлии Тимошенко на устах. Впрочем, Владимиру Михайловичу заметно не хочется освящать неконституционный алгоритм создания парламентской коалиции, предполагающий индивидуальное членство в ней. Но идти на досрочные парламентские выборы Литвину не хочется куда больше.

Зато Тимошенко не просто внутренне готова к новым выборам – она жаждет реванша за последнее поражение. Неслучайно Юлия Владимировна превратила свое выступление во время рассмотрения вопроса ответственности правительства в политический манифест лидера оппозиции. Хорошо известно, что в оппозиционном сегменте лидер БЮТ чувствует себя намного увереннее и действует эффективнее, поэтому рискну утверждать, что 243 парламентария, уволивших правительство Тимошенко, сделали для страны доброе дело. Украина получила бдительную, сильную и амбициозную оппозицию, энергичность которой будет подстегивать перспектива возбуждения уголовных дел против ближайших соратников экс-премьера. Предчувствуя опасность, Юрий Луценко, к примеру, предположил, что Тимошенко вплотную займется подготовкой импичмента Януковича. Увы, Юрию Витальевичу, похоже, изменило политическое чутье. Дело не только в запутанности процедуры импичмента, но и в том, что сегодня для досрочного отстранения главы государства от власти может не хватить даже преступления, совершенного им в прямом эфире.

Зато Виктор Янукович способствует выполнению обещаний, данных его соперниками после первого тура президентских выборов. Обещал Арсений Яценюк не договариваться с победителем главной политической гонки пятилетки – и сегодня имеет прекрасный шанс осуществить анонсированное, уйдя в оппозицию. Обнародованное воскресным вечером перед 8 марта открытое письмо главного «фронтовика» президенту страны – не лучший способ напомнить о себе. Сергей Тигипко, например, в эфире одного из телеканалов пообещал сильную демократическую оппозицию главе государства и Партии регионов, если те продавят изменения в парламентский регламент, кардинально меняющие процедуру формирования коалиции.

Кстати, Арсения Петровича и Сергея Леонидовича объединяет необходимость в собственных интересах приручить фракцию НУ-НС, чтобы обеспечить себе эффективный парламентский рупор. Правда, «беспокойное хозяйство» числом в 72 парламентария известно избыточной демократичностью и хронической многовекторностью. Однако и его еще можно использовать для решения тактических политических задач. Правда, представителям «третьей силы» придется учитывать женский фактор: Юлия Тимошенко готовится стать лидером национал-демократических сил, и ее предложения выглядят более привлекательными. Сама Юлия Владимировна сейчас усиленно штудирует творчество Кобзаря, дабы не ударить в грязь лицом на митинге национал-демократов, запланированном на 9 марта. Уже можно прогнозировать, что все потенциальные оппоненты лидера БЮТ у подножья памятника Шевченко будут преданы анафеме и заклеймены как коллаборационисты президента Януковича.

Самое крупное пятно на знамени «идеальной команды» БЮТ, экс-депутат Виктор Лозинский, был задержан 1 марта в Генеральной прокуратуре. Ему инкриминируется участие в убийстве летом прошлого года жителя Голованевского района Валерия Олейника, вина которого состояла в том, что он имел неосторожность зайти в охотничьи угодья Лозинского. Пока представители правоохранительных органов устроили информационную дуэль на тему «Кто достал Лозинского», эксперты размышляют, по кому могут ударить прямой наводкой показания этого любителя охоты, нарушившего все возможные правила.

Виктор Янукович тем временем продемонстрировал в Брюсселе и Москве готовность вести диалог и находить общие подходы. В ходе встреч с лидерами Европейского Союза украинский президент подчеркивал необходимость создания зоны свободной торговли и введения безвизового режима для граждан Украины. В Москве Янукович пообещал резко изменить отношения с Россией к лучшему, но дал понять, что вступать в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана Украина готова только на условиях ВТО. Не упустил Виктор Федорович возможность посетовать на нелегкую президентскую долю, пожаловавшись на отечественных политиканов. Вот только стоит напомнить, что наличие плюрализма мнений в украинском политическом процессе и позволяет наполнить реальным смыслом формулу «Украина – не Россия».

Евгений Магда