В БЮТ заявляют, что не могут влиять на формирование нового правительства

Народный депутат от БЮТ Антон ЯЦЕНКО сообщил, что не имеет возможности влиять на кадровые назначения в новом правительстве, в том числе и на назначение Василия ЦУШКО на должность министра экономики.

Об этом А.ЯЦЕНКО сказал УНИАН, комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что якобы он и еще ряд депутатов лоббируют кандидатуру В.ЦУШКО на пост министра экономики Украины.

«Когда два года назад формировалась демократическая коалиция, куда я входил, я даже тогда не влиял на процесс назначения министров. Как же сегодня, находясь в оппозиции, я могу влиять на формирование правительства?». «Это чистый бред, - отметил А.ЯЦЕНКО. - Очевидно, кто-то распространяет подобную «утку» для каких-то своих целей».

«Я – в оппозиции. Я не участвую в формировании коалиции и, соответственно, не могу участвовать в формировании правительства», - подчеркнул А.ЯЦЕНКО и пошутил: «Да и кому может понадобиться должность министра экономики в условиях экономического кризиса. Только камикадзе».