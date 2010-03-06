Дубина: проблемы с контрактами 2008 года возникли из-за Ющенко и РУЭ

Экс-глава НАК "Нафтогаз Украины" Олег ДУБИНА заявляет, что проблемы с подписанием газовых контрактов в конце 2008 года возникли из-за действующего тогда Президента Виктора ЮЩЕНКО и руководства компании "РосУкрЭнерго".

Об этом он заявил в интервью "Зеркалу недели".

"Все можно было подписать 30 декабря 2008 года, если бы не, скажем так, игра ЮЩЕНКО с "РосУкрЭнерго", - заявил О.ДУБИНА.

В результате этих "игр" обострилась ситуация с обеспечением Украины газом и руководство НАК было вынуждено подписать контракты 19 января 2009 года.

"Тогда ситуация была следующая: 19 дней не было поставки газа в страну, мы держали всю Украину на газе из подземных хранилищ, чтобы люди были в тепле. Мне было тогда все равно работают предприятия, или не работают. Я прекрасно понимал, что все это поднимется и никуда не денется. Вопрос был один-единственный: тепло в домах. В тот период было две сложнейшие ситуации. Первая, когда мы чуть не оставили без газа Мариуполь и всю ту часть Донецкой области. А вторая очень сложная ситуация когда без газа могла остаться Одесская область. Когда в трубопроводах начало падать давление, нам пришлось через Молдову поджимать газом Одесскую область, чтобы удержать давление в системе. Проблема была не в том, что я переживал. Я понимал, что мы обошли тогда россиян, подав на всю страну газ в реверсном направлении. Но при этом проблема оставалась - замерзнут или не замерзнут люди. 19 дней никто ничего не делал. Так что в тех условиях подписание контракта с "Газпромом" было вынужденной мерой", - заявил О.ДУБИНА.

Он подчеркнул, что был не согласен с условиями документов, однако был вынужден их подписать, "чтоб не замерзла страна".